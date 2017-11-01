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В мире

У узбекской диаспоры в России нет данных о нью-йоркском террористе

Сюжет:
Теракт в Нью-Йорке (52)
13:1401.11.2017
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© AP Photo / Craig RuttleНа месте наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017На месте наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017
© AP Photo / Craig Ruttle

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Узбекская диаспора в России не располагает информацией о гражданине Узбекистана Сейфулло Саипове, который подозревается в совершении теракта в Нью-Йорке.

"Честно говоря, мы ничего не знаем о нем. Знаем только то, что он лет 6-10 назад выехал из Узбекистана, эмигрировал вроде туда — в Соединенные Штаты", — заявил РИА Новости председатель центрального совета общероссийской общественной организации "Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев" Ибрагим Худайбердиев.

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти человек ранены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом.

По данным американских СМИ, задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. Телеканал NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени террористической группировки "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещена в России

Теракт в Нью-Йорке
© REUTERS / Andrew KellyНападение произошло во вторник днем в юго-западной части района Манхэттен.На месте наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017
© REUTERS / Andrew Kelly
Нападение произошло во вторник днем в юго-западной части района Манхэттен.
© AFP 2017 / Don EmmertВодитель проехал несколько улиц, сбивая людей на своем пути, после чего грузовик врезался в школьный автобус.Очевидцы на месте наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017
© AFP 2017 / Don Emmert
Водитель проехал несколько улиц, сбивая людей на своем пути, после чего грузовик врезался в школьный автобус.
© AP Photo / Craig RuttleПосле того, как водитель вышел из кабины грузовика, в него выстрелили сотрудники полиции. На данный момент задержанный находится в больнице.Велосипеды на месте наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017
© AP Photo / Craig Ruttle
После того, как водитель вышел из кабины грузовика, в него выстрелили сотрудники полиции. На данный момент задержанный находится в больнице.
© AP Photo / Craig RuttleПодозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная на территории России). Это позволило правоохранительным органам квалифицировать нападение, как теракт.На месте наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017
© AP Photo / Craig Ruttle
Подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная на территории России). Это позволило правоохранительным органам квалифицировать нападение, как теракт.
© REUTERS / Brendan McDermidЖертвами нападения стали восемь человек, в том числе пять граждан Аргентины. Более десяти человек получили ранения.Спасатели оказывают помощь пострадавшей в результате наезда грузовика на велосипедистов в Нью-Йорке. 31 октября 2017
© REUTERS / Brendan McDermid
Жертвами нападения стали восемь человек, в том числе пять граждан Аргентины. Более десяти человек получили ранения.
© AP Photo / Bebeto MatthewsВ результате столкновения грузовика со школьным автобусом пострадали два ребенка и двое взрослых.На месте наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017
© AP Photo / Bebeto Matthews
В результате столкновения грузовика со школьным автобусом пострадали два ребенка и двое взрослых.
© AP Photo / Craig RuttleПо данным американских СМИ, водителем грузовика оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году.На месте наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017
© AP Photo / Craig Ruttle
По данным американских СМИ, водителем грузовика оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году.
© AP Photo / Andres KudackiТелеканал Fox News со ссылкой на свои источники сообщил, что у Саипова была просроченная грин-карта и в последние годы он жил в штате Нью-Джерси, но недавно какое-то время провел во Флориде.Очевидцы и журналисты на месте наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017
© AP Photo / Andres Kudacki
Телеканал Fox News со ссылкой на свои источники сообщил, что у Саипова была просроченная грин-карта и в последние годы он жил в штате Нью-Джерси, но недавно какое-то время провел во Флориде.
© AFP 2017 / Don EmmertТелеканал CBS News утверждает, что подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке работал водителем в Uber.Полицейские на месте наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017
© AFP 2017 / Don Emmert
Телеканал CBS News утверждает, что подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке работал водителем в Uber.
© AP Photo / Mark LennihanМИД Узбекистана проверяет всю имеющуюся информацию о задержанном Сейфулло Саипове.Оказание помощи пострадавшему на месте наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017
© AP Photo / Mark Lennihan
МИД Узбекистана проверяет всю имеющуюся информацию о задержанном Сейфулло Саипове.
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