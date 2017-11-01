У узбекской диаспоры в России нет данных о нью-йоркском террористе

На месте наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017

На месте наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Узбекская диаспора в России не располагает информацией о гражданине Узбекистана Сейфулло Саипове, который подозревается в совершении теракта в Нью-Йорке.

"Честно говоря, мы ничего не знаем о нем. Знаем только то, что он лет 6-10 назад выехал из Узбекистана, эмигрировал вроде туда — в Соединенные Штаты", — заявил РИА Новости председатель центрального совета общероссийской общественной организации "Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев" Ибрагим Худайбердиев.

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти человек ранены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом.

По данным американских СМИ, задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. Телеканал NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени террористической группировки "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещена в России