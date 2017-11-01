В Крыму раскритиковали новую резолюцию Украины

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский в интервью RT прокомментировал обновленный проект резолюции по правам человека на полуострове, внесенный Киевом в ООН.

В частности, он раскритиковал требование Украины об отмене запрета "Меджлиса крымскотатарского народа"*, подчеркнув, что в Российской Федерации эта организация признана экстремистской. По словам Полонского, по тому же принципу Киев мог бы добиваться признания ИГ* и других террористических группировок.

Также вице-премьер отметил, что претензии по поводу обеспечения на полуострове обучения на украинском и крымско-татарском языках безосновательны, поскольку родители крымских школьников могут самостоятельно выбирать язык без какой-либо дискриминации.

"А существует ли желание у крымчан обучаться на том или ином языке — это другой вопрос. Поэтому, если кто-то заявляет обратное, он просто нагло лжет и преследует понятно какие политические цели", — добавил он.

Ранее сообщалось, что Киев внес в секретариат Третьего комитета Генеральной Ассамблеи обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. В соответствии с документом, Россия должна отменить запрет организации "Меджлис крымскотатарского народа"* и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках. Также в резолюции говорится о необходимости допустить на полуостров международные организации.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.