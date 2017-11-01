Киев утверждает, что пограничники в Крыму прекратили пропуск через границу

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины утверждает, что в ночь на среду крымские пограничники якобы прекратили пропуск транспортных средств и пешеходов через границу.

"Причины таких действий неизвестны, поскольку с полуострова людей также не пропускают", — говорится в сообщении пресс-службы украинского ведомства.

По данным погранслужбы, пропуск через границу прекращен с 2.30 мск.

Комментарием российской стороны РИА Новости пока не располагает.

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