Синдзо Абэ переизбрали на пост премьер-министра Японии

Премьер министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции в Токио после прошедших в Японии парламентских выборов. 23 октября 2017

Премьер министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции в Токио после прошедших в Японии парламентских выборов. 23 октября 2017

ТОКИО, 1 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Синдзо Абэ по итогам голосования в нижней палате парламента переизбран на пост премьер-министра Японии, сообщает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

За Абэ, который возглавляет Либерально-демократическую партию проголосовало 312 депутатов из 465. Для победы ему было бы достаточно набрать более половины голосов, то есть 233.

На выборах 22 октября Либерально-демократическая партия, которую возглавляет Абэ, получила 284 из 465 мест в парламенте, а вместе со своим партнером по коалиции партией Комэйто 313 мест. Каждая партия выдвигает своего кандидата, таким образом премьер-министром становится глава партии, получившей большинство мест в парламенте. В итоге Абэ сохранил за собой пост и стал 98-м премьер-министром страны.

Заседание верхней палаты начнется около 14:40 (8:40 мск). Но даже в том случае, если бы она высказала другое мнение, у палаты представителей есть преимущественное право при назначении премьера.

Теперь Абэ приступит к формированию кабинета. Он уже заявил, что намерен оставить состав правительства без изменений. Затем новый кабинет пройдет церемонию утверждения императором, после чего будет считаться официально сформированным.