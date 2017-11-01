В Японии открылось заседание нижней палаты парламента

ТОКИО, 1 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Заседание нижней палаты парламента Японии, на котором будет избран премьер-министр страны, открылось в Токио, сообщает корреспондент РИА Новости из зала палаты представителей.

Несмотря на то, что результаты предстоящего голосования депутатов более чем предсказуемы, освещать его пришли представители нескольких десятков японских и зарубежных СМИ. За полчаса до начала на балконе для прессы не оставалось свободного места.

Каждая партия, представители которой прошли в нижнюю палату по итогам выборов 22 октября, предложит своего кандидата – как правило, лидера партии — на пост премьер-министра. Но как нетрудно догадаться, победа останется за главой наиболее многочисленной партии. На выборах 22 октября Либерально-демократическая партия, которую возглавляет Синдзо Абэ, получила 284 из 465 мест в парламенте. Таким образом, его переизбрание на этот пост не оставляет никаких сомнений. Ожидаемо проголосуют и депутаты верхней палаты, заседание которой откроется, как сообщили РИА Новости в палате советников, около 14:40 (8:40 мск).

Затем "вновь избранный" 98-й премьер-министр Синдзо Абэ приступит к формированию правительства. Задачу ему облегчит решение 97-го премьер-министра Синдзо Абэ оставить состав кабинета без изменений. Несмотря на это после оглашения списка членов правительства новый кабинет пройдет церемонию утверждения императором страны, после чего будет считаться официально сформированным.