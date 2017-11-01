Испания выразила соболезнования США после теракта в Нью-Йорке

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Власти Испании выразили соболезнования США в связи с терактом в Нью-Йорке, жертвами которого, по последним данным, стали восемь человек.

"Наши мысли с жертвами атаки на Манхэттене. Испания стоит вместе с американским народом в борьбе против терроризма", — говорится в сообщении Королевского дома в Twitter.

"В этот трудный момент на Манхэттене мы чувствуем себя ближе к американскому народу. Наша поддержка, любовь и искренние соболезнования", — написал в Twitter премьер-министр Испании Мариано Рахой.

"Я хочу от (лица — ред.) Испании выразить солидарность американскому народу… Единство — это лучший ответ на терроризм", — написал в Twitter глава МИД Испании Альфонсо Дастис.

Во вторник днем на Манхэттене грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Водитель был ранен полицейскими. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, более десяти пострадали, власти считают случившееся терактом.