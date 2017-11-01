Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

ТОКИО, 1 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Министры правительства Японии на специальном заседании в полном составе подали главе кабинета Синдзо Абэ прошения об отставке, которые были приняты.

Через несколько часов обе палаты японского парламента проведут выборы нового премьер-министра страны, который и назначит новых министров. Премьер-министр выбирается большинством голосов из представленных партиями, прошедшими в парламент по итогам выборов 22 октября, кандидатов.

Как правило, партии выдвигают в качестве кандидатов своих лидеров. Таким образом, премьер-министром становится лидер партии, получившей на выборах большинство мест в парламенте. На выборах 22 октября Либерально-демократическая партия Японии, которую возглавляет Абэ, поучила 284 места из 465, обеспечив ему переизбрание на посту премьера.

Абэ уже заявил, что не собирается вносить изменения в состав своего кабинета, который был сформирован в начале августа.