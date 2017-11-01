Среди погибших при теракте в Нью-Йорке есть граждане Аргентины

МЕХИКО, 1 ноя – РИА Новости. МИД Аргентины сообщил, что среди погибших при теракте в Нью-Йорке есть граждане этой страны.

"Министерство иностранных дел с сожалением сообщает, что аргентинские граждане погибли сегодня (во вторник) в Нью-Йорке вследствие теракта, произошедшего в этом городе, сейчас консульство в Нью-Йорке работает вместе с местными властями, чтобы идентифицировать жертв", – говорится в сообщении ведомства.

По данным полицейского управления, в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти человек ранены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом.