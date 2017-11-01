Киев заявил, что предупреждал США о российской "кампании" по дезинформации

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Замглавы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив утверждает, что украинское правительство несколько лет назад предупреждало Facebook и чиновников США о том, что Россия якобы проводит кампании по дезинформации в социальной сети, при этом сама компания отрицает обсуждение этих вопросов с украинской стороной, пишет газета Financial Times.

Шимкив сообщил Financial Times, что предупреждения со стороны Украины касались "агрессивного поведения" со стороны РФ, распространяющей дезинформацию в Facebook в рамках "информационно-пропагандистской войны" в 2015 году. При этом издание не приводит конкретных примеров по обвинениям со стороны замглавы администрации президента Украины.

В свою очередь, Facebook заявила, что ее представители не обсуждал с правительством Украины подобных вопросов. "Обсуждения, которые велись между ними (представителями Facebook и правительством Украины – ред.) в 2014 и 2015 году касались рассмотрения нами сообщений со стороны русских о том, что украинский контент должен быть снят с нашей платформы, а не фейковых новостей или попыток распространения сообщений", — заявил представитель компании Ричард Аллан.

"Поведение контента, который мы рассматривали в то время, не имело сходства с информационными операциями, который мы рассматривали в связи с выборами в США в 2016 году. Правительство Украины недавно подняло вопрос о фейковых новостях, но это было только в 2017 году после выборов в США", — добавил Аллан.

Как пишет издание, президент Украины Петр Порошенко обратился к Facebook с просьбой открыть офис на территории его страны, чтобы украинская сторона могла самостоятельно редактировать контент. Это предложение он объяснил опасениями, что со стороны РФ принимались окончательные решения по поводу того, какие посты и аккаунты должны быть закрыты.

Facebook отказался открыть офис на Украине, объяснив это тем, что у компании нет офиса на территории РФ и закрытие аккаунтов происходило из-за риторики ненависти, в том числе из-за оскорблений в отношении русских.

Как ранее сообщил основатель Facebook Марк Цукерберг, в социальной сети "было опубликовано большое количество контента, который нарушает наши правила по поводу риторики ненависти… некоторые из этих сообщений содержали оскорбления на почве этнической принадлежности в отношении русских постов". "Я изучил это лично, и я считаю, что мы поступили правильно в соответствии с нашей политикой", — заявил Цукерберг.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили доказательств. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией".

Наличие такого "сговора" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме. Сами компании соцсетей заявляют о некоей подозрительной активности перед выборами, но Россию в этой связи не упоминают.