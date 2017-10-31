Спасатели обследовали еще одну часть берега у Шпицбергена

ЛОНГЙИР (Норвегия), 31 окт — РИА Новости. Спасатели МЧС России вернулись в город Лонгйир (Норвегия) после обследования еще одной части берега в зоне крушения российского вертолета Ми-8; никаких предметов, связанных с катастрофой, не обнаружено.

В течение дня спасатели обследовали 28 км береговой линии. Всего за два дня проведено обследование 58 км.

Утром во вторник спасатели на вертолете направились к району поисковых работ на береговой линии. В течение светового дня они совместно с представителями Красного Креста обследовали берег в поисках членов экипажа или обломков вертолета.

Аналогичную работу российские спасатели совместно с представителями Красного Креста провели в понедельник, однако никаких предметов, которые могли бы иметь отношение к крушению Ми-8, также обнаружено не было.

Российский вертолет авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого были восемь человек, пропал у берегов архипелага Шпицберген 26 октября. Район вероятного крушения начали обследовать с воздуха, берега и воды. В ночь на воскресенье на Шпицберген прибыли российские спасатели. В воскресенье утром спасательная служба Северной Норвегии сообщила об обнаружении обломков вертолета на глубине 209 метров. В понедельник вечером было обнаружено тело погибшего на расстоянии 130 метров от вертолета.