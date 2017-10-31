Аваков заявил, что на него не получится надавить с помощью задержания сына

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что на него не получится надавить с помощью задержания сына, надеется, что по делу состоится адекватный судебный процесс, который "расставит все по местам".

Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в семье министра внутренних дел. По данным издания, обыски проходили у сына Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в 2015 году. Позже Аваков подтвердил обыски у сына. Депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко также подтвердил, что сын министра внутренних дел задержан, ему изберут меру пресечения. В МВД назвали это дело попыткой дискредитации министра и его семьи.

"Давление на меня со стороны организаторов сегодняшних действий против моего сына и моих в прошлом подчиненных не пройдет. Надеюсь, адекватный судебный процесс, в котором Александр примет участие, расставит все по местам!" — написал Аваков во вторник в Facebook.

Министр считает, что у тех, кто попытается использовать ситуацию вокруг задержания его сына с целью пиара ради собственных политических амбиций или для решения своих конъюнктурных задач, ничего не выйдет.