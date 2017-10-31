Спецсудно для подъема Ми-8 прибудет на Шпицберген в четверг

МУРМАНСК, 31 окт – РИА Новости. Подъем российского вертолета Ми-8 со дна Баренцева моря планируется начать в четверг после прибытия специального судна большой грузоподъемности под контролем российских специалистов, сообщает норвежская государственная комиссия по расследованию аварий на транспорте на своем сайте.
В операции по подъему будут принимать участие российские специалисты, в том числе из компании-владельца вертолета, а также водолазы российского МЧС. "Они будут оказывать помощь, чтобы убедиться, что на дне не останется частей вертолета", — пояснили в комиссии и добавили, что поднятые части вертолета будут доставлены на материк для исследований.
Группа по расследованию начала сбор информации на основе опросов, записей переговоров и документации. Что касается возможных версий крушения, то специалисты комиссии по расследованию рассматривают причины, связанные с метеоусловиями во время крушения, техническим состоянием вертолета и квалификацией и летным опытом пилотов.пропал у берегов архипелага Шпицберген. Район вероятного крушения начали обследовать с воздуха, берега и воды. В ночь на воскресенье на Шпицберген прибыли российские спасатели. В воскресенье утром спасательная служба Северной Норвегии сообщила об обнаружении обломков вертолета на глубине 209 метров. В понедельник вечером было обнаружено тело погибшего на расстоянии 130 метров от вертолета.