Спецсудно для подъема Ми-8 прибудет на Шпицберген в четверг

Спасатели МЧС России при помощи аппарата Фалькон обследуют упавший в море вертолет Ми-8 в Норвегии. 30 октября 2017

Спасатели МЧС России при помощи аппарата Фалькон обследуют упавший в море вертолет Ми-8 в Норвегии. 30 октября 2017

МУРМАНСК, 31 окт – РИА Новости. Подъем российского вертолета Ми-8 со дна Баренцева моря планируется начать в четверг после прибытия специального судна большой грузоподъемности под контролем российских специалистов, сообщает норвежская государственная комиссия по расследованию аварий на транспорте на своем сайте.

"Ожидается, что судно Maersk Forza с необходимым дистанционным оборудованием и краном прибудет на Свальбард (норвежское название Шпицбергена) в четверг 2 ноября", — сообщает комиссия. Отмечается, что операция начнется сразу после того, как судно прибудет на место ЧП.

В операции по подъему будут принимать участие российские специалисты, в том числе из компании-владельца вертолета, а также водолазы российского МЧС. "Они будут оказывать помощь, чтобы убедиться, что на дне не останется частей вертолета", — пояснили в комиссии и добавили, что поднятые части вертолета будут доставлены на материк для исследований.

Группа по расследованию начала сбор информации на основе опросов, записей переговоров и документации. Что касается возможных версий крушения, то специалисты комиссии по расследованию рассматривают причины, связанные с метеоусловиями во время крушения, техническим состоянием вертолета и квалификацией и летным опытом пилотов.

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