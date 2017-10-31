Прокуратура изучает версию о связи между нападениями на Мосийчука и Осмаева

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Прокуратура отрабатывает версию о том, что преступления, в результате которых был ранен депутат Игорь Мосийчук и погибла Амина Окуева, могла совершить одна и та же группа, сообщил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов.

Ранее выходец из Чечни Адам Осмаев, находившийся в машине, при обстреле которой погибла его жена Окуева, и Мосийчук заявили, что нападения на них связаны.

"Сейчас отрабатываются несколько версий, из них основные – это действие российских спецслужб, группировок, которые действовали на выполнение их преступлений. А также другая версия, которая отрабатывается, что это преступление совершено группой, которая причастна к совершению преступления против депутата Мосийчука", — сказал прокурор в эфире телеканала "112 Украина".

По данным МВД Украины, в понедельник вечером Осмаев был ранен, а его жена Амина Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля под Киевом. В прошлую среду вечером в результате взрыва на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве погибли два человека, еще четверо пострадали, среди них и Мосийчук.

Экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить в январе-феврале 2012 года после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба. Мадаев тогда погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам Службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра РФ) и главу Чечни Рамзана Кадырова.

В начале лета этого года пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко сообщал, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с ранениями. Правоохранители тогда завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой. По данным украинских СМИ, через несколько месяцев после данного инцидента Осмаев и Окуева отказались от предоставления госохраны.