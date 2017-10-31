Две американки полгода дрейфовали в Тихом океане, не вызывая спасателей

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Две женщины, спасенные в Тихом океане, не включили аварийный радиобуй, так как не считали, что ситуация была достаточно "тяжелая", передает телеканал ABC News со ссылкой на береговую охрану США.
Как сообщила береговая охрана, женщины не включали аварийный радиобуй, так как не считали, что "действительно находятся в бедственном положении", и не думали, что ситуация была достаточно "тяжелая".
Аварийный радиобуй был должным образом зарегистрирован и немедленно бы оповестил поисково-спасательные команды о том, что судно находится в бедственном положении.
Эта история уже вызвала ряд вопросов у экспертов. В частности, один из экспертов по лодочному спорту полагает, что "многие события сфабрикованы, чтобы сделать из истории сенсацию".
2 U.S. women have been rescued after they were lost at sea for nearly 5 months https://t.co/v3B3jHO3nh pic.twitter.com/MCJP7H6WHN— BNO News (@BNONews) 26 октября 2017 г.