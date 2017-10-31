Две американки полгода дрейфовали в Тихом океане, не вызывая спасателей

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Две женщины, спасенные в Тихом океане, не включили аварийный радиобуй, так как не считали, что ситуация была достаточно "тяжелая", передает телеканал ABC News со ссылкой на береговую охрану США.

В пятницу 27 октября сообщалось, что американский военный корабль спас двух женщин, которые почти пять месяцев дрейфовали в Тихом океане на яхте со сломанным двигателем. Во время шторма 30 мая у мореплавательниц сломался двигатель, но они продолжили плавание, рассчитывая добраться до Таити на парусах. Ввиду удаленности яхты от других судов и береговых станций сигналы бедствия, которые передавали женщины, не были услышаны. Только 24 октября тайваньские рыбаки заметили дрейфующую яхту в 900 километрах юго-восточнее Японии.

Как сообщила береговая охрана, женщины не включали аварийный радиобуй, так как не считали, что "действительно находятся в бедственном положении", и не думали, что ситуация была достаточно "тяжелая".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Кадры операции по спасению экипажа яхты, 5 месяцев дрейфовавшей в океане

Аварийный радиобуй был должным образом зарегистрирован и немедленно бы оповестил поисково-спасательные команды о том, что судно находится в бедственном положении.

Эта история уже вызвала ряд вопросов у экспертов. В частности, один из экспертов по лодочному спорту полагает, что "многие события сфабрикованы, чтобы сделать из истории сенсацию".

2 U.S. women have been rescued after they were lost at sea for nearly 5 months https://t.co/v3B3jHO3nh pic.twitter.com/MCJP7H6WHN — BNO News (@BNONews) 26 октября 2017 г.

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