В Тихом океане спасли американок, пять месяцев дрейфовавших на яхте

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Две женщины в компании двух собак пять месяцев дрейфовали в открытом море на яхте, их спас в 1,4 тыс. километров от берегов Японии экипаж десантного корабля ВМС США "Ашланд", сообщает телеканал ABC News.

Жительницы Гавайев Дженнифер Аппель и Таша Фуаба начали путешествие к Таити еще мае, однако во время шторма двигатель яхты вышел из строя. Женщины надеялись добраться до места назначения под парусами, но были снесены с маршрута в открытое море течением. Путешественницы посылали сообщения с просьбой о помощи, однако сигнал был слишком слабым и не достигал берега и других кораблей.

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2 U.S. women have been rescued after they were lost at sea for nearly 5 months https://t.co/v3B3jHO3nh pic.twitter.com/MCJP7H6WHN — BNO News (@BNONews) 26 октября 2017 г.

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По словам женщин, им удалось выжить благодаря наличию на борту опреснителя воды и запасу провизии на год.

Ранее СМИ сообщали о спасении у берегов Соломоновых островов 15 человек, которые больше месяца дрейфовали в Тихом океане. Они пытались переплыть из Папуа-Новой Гвинеи на остров Лихир, одна женщина скончалась от обезвоживания.