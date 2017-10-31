Скотланд-Ярд расследует жалобы семи женщин на Вайнштейна

ЛОНДОН, 31 окт – РИА Новости, Мария Табак. Расследование, проводимое Столичной полицией Лондона в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна, расширилось: в настоящее время расследуются семь предполагаемых случаев сексуальных домогательств.

В США целый ряд актрис, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

Как пояснил РИА Новости представитель Скотланд-Ярда, полиция не разглашает имен подозреваемых до предъявления обвинения. Однако он согласился сообщить детали так называемой "операции Kaguyak", которая при сопоставлении мест и дат указывает на Вайнштейна.

"Сотрудники подразделения Скотланл-Ярда по преступлениям в отношении детей и сексуальных преступлений в рамках операции Kaguyak расследуют сообщения о сексуальном насилии от семи жертв", — сказал он.

Самый ранний из расследуемых случаев относится к началу 1980-х годов, самый поздний – к 2015 году. Все предполагаемые жертвы – женщины.

"Никаких арестов на данном этапе произведено не было", — отметил собеседник агентства.

"Данное заявление не является подтверждением имен или профессий, называемых в СМИ или которые они хотят назвать. И дается это заявление на основании просьбы предоставить информацию о конкретном инциденте или по конкретному делу", — подчеркнул он.