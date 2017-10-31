Правительство Испании не комментирует заявления Пучдемона

БАРСЕЛОНА, 31 окт – РИА Новости. Правительство Испании не комментирует заявления бывшего главы женералитета (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона, сделанные в Брюсселе, заявили источник в испанском правительстве.

Парламент Каталонии на прошлой неделе принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции Испании, которая позволяет ввести прямое управление испанского правительства в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

"Господин Пучдемон уже не глава правительства Каталонии и правительство Испании не будет ничего говорить о его заявлениях. Мы не будем комментировать ни в этом случае, ни в каком ином", — сообщил собеседник агентства.

Кроме того, представители испанского правительства обратили внимание, что вопрос о предоставлении Пучдемону политического убежища в Бельгии вообще не может обсуждаться, "поскольку все члены ЕС — демократические страны".

Ранее во вторник Пучдемон заявил журналистам, что принимает как вызов выборы, которые были назначены центральным испанским правительством в Каталонии на 21 декабря. Он также отметил, что в создавшихся условиях прийти к решению с правительством Испании невозможно и добавил, что приехал в Бельгию, чтобы избежать угроз и вернется в Каталонию, когда будут даны "гарантии".