Правительство Испании не комментирует заявления Пучдемона

БАРСЕЛОНА, 31 окт – РИА Новости. Правительство Испании не комментирует заявления бывшего главы женералитета (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона, сделанные в Брюсселе, заявили источник в испанском правительстве.
"Господин Пучдемон уже не глава правительства Каталонии и правительство Испании не будет ничего говорить о его заявлениях. Мы не будем комментировать ни в этом случае, ни в каком ином", — сообщил собеседник агентства.
Ранее во вторник Пучдемон заявил журналистам, что принимает как вызов выборы, которые были назначены центральным испанским правительством в Каталонии на 21 декабря. Он также отметил, что в создавшихся условиях прийти к решению с правительством Испании невозможно и добавил, что приехал в Бельгию, чтобы избежать угроз и вернется в Каталонию, когда будут даны "гарантии".