Мадрид не верит, что Брюссель предоставит убежище Пучдемону, заявили в МИД

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Власти Испании уверены, что Бельгия не предоставит политическое убежище Карлесу Пучдемону, если бывший глава правительства Каталонии о нем попросит, заявил министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис.

Пучдемон и еще несколько экс-советников женералитета (правительства) Каталонии прибыли в Бельгию в понедельник. Ожидается, что во вторник Пучдемон выступит с заявлением из Брюсселя.

"Мы полагаем, что между государствами-членами ЕС существует определенный уровень взаимного доверия… Было бы удивительно, если в сложившихся обстоятельствах, (Пучдемону) будет предоставлено политическое убежище. Такую ситуацию нельзя было бы назвать нормальной", — сказал министр телеканалу Cadena Ser.

По словам главы МИД, в Мадриде не знают с какой целью Пучдемон направился в Брюссель, и предпочитают не спекулировать по этому поводу.

В воскресенье госсекретарь Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкен, представляющий "Новый фламандский альянс (NVA), заявил, что не исключает возможности предоставления королевством политического убежища Пучдемону, и отметил, что в этом случае Испании будет трудно добиться его экстрадиции. В свою очередь, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил в этой связи, что возможный запрос со стороны Пучдемона на предоставление убежища "абсолютно не входит в повестку дня", и призвал Франкена "не подливать масло в огонь".

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Генеральная прокуратура Испании подала в понедельник судебные иски против бывшего руководства Каталонии, они обвиняются в мятеже, призыве к изменению государственного строя и растрате государственных средств.