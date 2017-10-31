В Бельгии рассказали о сроках рассмотрения заявки Пучдемона на убежище

БРЮССЕЛЬ, 31 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Главный комиссариат Бельгии по делам беженцев и апатридов (CGRA) в случае подачи гражданином одной из стран-членов Евросоюза прошения о предоставлении убежища на территории королевства обязан принять решение в течение пяти дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе CGRA.Premiere, в Испании бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон может быть обвинен в организации восстания, за что грозит тюремное заключение сроком до 30 лет, и это может стать аргументом в пользу предоставления ему убежища в Бельгии. По данным телерадиокомпании RTL, Пучдемона готовы принять на поселение в бельгийской Фландрии, чьи националистически настроенные политики заявляли о поддержке властей Каталонии в вопросе проведения референдума о независимости 1 октября.
"Решение должно быть принято в течение пяти дней, но для предоставления убежища необходимы очень веские аргументы относительно преследования. За последние 10 лет не было ни одного случая предоставления убежища гражданину ЕС в Бельгии", — сказали пресс-службе CGRA.
По словам собеседник агентства, процедурно гражданин ЕС сначала подает заявление в бельгийский офис по делам иностранцев, который затем передает его в CGRA.
Госсекретарь Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкен в воскресенье не исключил возможности предоставления королевством политического убежища отстраненному от должности главе правительства Каталонии и заметил, что в этом случае Испании будет трудно добиться его экстрадиции. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил в этой связи, что возможный запрос со стороны Пучдемона на предоставление убежища "абсолютно не входит в повестку дня", и призвал Франкена "не подливать масло в огонь".