Украинская полиция ищет свидетелей и видеозаписи после покушения на Осмаева

Полицейский на месте нападения на Адама Осмаева и Амину Окуеву в Киевской области

Полицейский на месте нападения на Адама Осмаева и Амину Окуеву в Киевской области

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Правоохранители после покушения под Киевом на выходцев из Чечни Амину Окуеву и ее супруга Адама Осмаева ищут свидетелей произошедшего и записи с ближайших к месту происшествия видеокамер, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области Украины во вторник.

По данным МВД Украины, в понедельник вечером Осмаев, ранее обвиняемый в подготовке покушения на Владимира Путина, был ранен, а его жена погибла в результате обстрела их автомобиля под Киевом. Нацполиция Украины в связи с гибелью Окуевой возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство", которое расценивается как заказное.

"Сейчас устанавливаются лица, причастные к указанному уголовному правонарушению, продолжается осмотр места происшествия и прилегающей территории, устанавливается наличие видеокамер и возможных очевидцев происшествия, а также проводятся другие следственно-оперативные действия", — говорится в сообщении пресс-служба прокуратура Киевской области.

По данным ведомства, в настоящее время тщательно и активно отрабатываются основные версии совершенного преступления, а Осмаеву оказана необходимая медицинская помощь.

Прокуратура также подтвердила данные полиции о том, что прокуратурой Киевской области зарегистрировано уголовное дело о заказном убийстве.