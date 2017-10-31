Украинская полиция ищет свидетелей и видеозаписи после покушения на Осмаева

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. Правоохранители после покушения под Киевом на выходцев из Чечни Амину Окуеву и ее супруга Адама Осмаева ищут свидетелей произошедшего и записи с ближайших к месту происшествия видеокамер, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области Украины во вторник.
"Сейчас устанавливаются лица, причастные к указанному уголовному правонарушению, продолжается осмотр места происшествия и прилегающей территории, устанавливается наличие видеокамер и возможных очевидцев происшествия, а также проводятся другие следственно-оперативные действия", — говорится в сообщении пресс-служба прокуратура Киевской области.
Прокуратура также подтвердила данные полиции о том, что прокуратурой Киевской области зарегистрировано уголовное дело о заказном убийстве.