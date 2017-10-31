На юге Казахстана перевернулся пассажирский автобус

АЛМА-АТА, 31 окт – РИА Новости. Автобус с 31 пассажиром перевернулся во вторник на трассе в Жамбылской области Казахстана (на юге республики) — один человек погиб, остальные получили травмы различной степени тяжести, сообщили РИА Новости в областном управлении здравоохранения.

По данным облздрава, для оказания скорой медицинской помощи были задействованы 13 санитарных автомашин. Один человек, 1997 года рождения, погиб.

"Троим пострадавшим оказана медицинская помощь на месте. В городскую больницу №1 были доставлены 28 человек, из которых 8 госпитализированы, 19 оказана первая медицинская помощь, они были отпущены домой. Один ребенок доставлен в областную детскую больницу", — сообщили в управлении.