В Казахстане рассказали о статусе русского языка после перехода на латиницу

АСТАНА, 31 окт — РИА Новости. Переход на латиницу не является политическим вопросом, русский язык будет применяться в Казахстане так же, как и сейчас, заявил министр культуры и спорта республики Арыстанбек Мухамедиулы.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику. Кроме того, в целях обеспечения перевода он постановил утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике и состоящий из 32 букв.

"Вопрос абсолютно не политический. Глава государства все время отмечает, что все языки, которые закреплены в Конституции, особенно русский язык, будут применяться так же, как в данное время. Это вопрос больше гуманитарного плана", — сказал Мухамедиулы журналистам на брифинге.

По его мнению, "если бы был политический вопрос, то это было бы изменение Конституции".

До 1920-х годов казахский язык использовал арабское письмо, которое сменил алфавит на основе латиницы. Он просуществовал до 1940 года, когда был принят казахский кириллический алфавит. В настоящее время казахский алфавит на основе кириллицы состоит из 42 букв. Назарбаев ранее подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу "ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков".