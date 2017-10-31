В МИД России прокомментировали решение Астаны перейти на латиницу

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Москве спокойно относятся к решению Астаны перейти на латиницу, это внутреннее дело Казахстана, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику. В целях обеспечения перевода он постановил утвердить алфавит казахского языка, основанный на латинской графике и состоящий из 32 букв.

"Я думаю, что и в этом случае наша позиция спокойная, в конце концов, это внутреннее дело Казахстана — определять в какой степени какие языки будут использоваться", — заявил Карасин в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Карасина, приспособление к новой ситуации займет какое-то время, при этом, отметил он, особых проблем сейчас не возникает.

"Я убежден, что мы найдем способы, как приспособить наши двусторонние отношения, как приспособить русский язык к новой ситуации с латиницей", — добавил дипломат.

До 1920-х годов казахский язык использовал арабское письмо, которое сменил алфавит на основе латиницы. Он просуществовал до 1940 года, когда был принят казахский кириллический алфавит. В настоящее время казахский алфавит на основе кириллицы состоит из 42 букв. Назарбаев ранее подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу "ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков".