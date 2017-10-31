МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Google, Facebook и Twitter обнародовали данные о "российском вмешательстве" в выборы в США.
Комитет сената США по юридическим делам во вторник проведет слушания по "российскому делу". На них выступят представители соцсетей.
Наличие такого "сговора" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме. Сами компании соцсетей заявляют о некоей подозрительной активности перед выборами, но Москву в этой связи, как правило, не упоминают.
Как сообщило издание Business Insider со ссылкой на подготовленный текст выступления представителя компании, Twitter обнаружил более 36 тысяч аккаунтов, которые якобы связаны с "российскими спецслужбами".
В тексте выступления генерального юрисконсульта Twitter Шона Эдгетта говорится, что эти учетные записи "генерировали автоматизированный контент, связанный с выборами, и имели хотя бы одну из характеристик, которые были использованы, чтобы связать аккаунт с Россией ".
В свою очередь, издание New York Times со ссылкой на текст выступления представителя Google, полученный от источников, сообщило, что компания обнаружила 18 каналов, "вероятно, связанных с Россией", на которых опубликовали более 1100 видео.
Как пишет газета, все эти аккаунты, на которых появлялись видео с 2015 года до лета 2017 года, сейчас временно заблокировали.
Google отмечает, что у этих видео было очень мало просмотров: только три процента всех роликов собрали более пяти тысяч просмотров, и ничего не указывает на то, что зрителями этих каналов были американцы.
NYT также сообщило, что аудитория публикаций в соцсети Facebook, якобы распространявшихся в интересах России, составила 126 миллионов человек.
Согласно публикации, после репостов и лайков количество людей, увидевших российские посты, выросло на десятки миллионов.
Также, по утверждениям газеты, Facebook якобы обнаружила и удалила более 170 аккаунтов в Instagram, на которых опубликовали около 120 тысяч материалов, связанных с Россией.
Главный юрисконсульт Facebook Колин Стретч, слова которого содержатся в подготовленном тексте речи, назвал эти публикации в соцсети "вероломной попыткой разделить людей".
Также, согласно утверждениям New York Times, Facebook несколько раз перед выборами заявляла об угрозах со стороны хакерской группировки APT28 (она же Fancy Bear — ред.) в отношении сотрудников основных американских политических партий.