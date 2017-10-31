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Facebook и Google раскрыли масштаб "вмешательства России" в выборы в США‍

11:1131.10.2017
(обновлено: 11:19 31.10.2017)
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© AP Photo / Jacquelyn MartinСотрудник в здании Сената США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фотоСотрудник в здании Сената США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Google, Facebook и Twitter обнародовали данные о "российском вмешательстве" в выборы в США.

Комитет сената США по юридическим делам во вторник проведет слушания по "российскому делу". На них выступят представители соцсетей.

Здание Белого дома в Вашингтоне, СШ. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
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Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили доказательств. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы.

Наличие такого "сговора" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме. Сами компании соцсетей заявляют о некоей подозрительной активности перед выборами, но Москву в этой связи, как правило, не упоминают.

Twitter

Как сообщило издание Business Insider со ссылкой на подготовленный текст выступления представителя компании, Twitter обнаружил более 36 тысяч аккаунтов, которые якобы связаны с "российскими спецслужбами".

В тексте выступления генерального юрисконсульта Twitter Шона Эдгетта говорится, что эти учетные записи "генерировали автоматизированный контент, связанный с выборами, и имели хотя бы одну из характеристик, которые были использованы, чтобы связать аккаунт с Россией ".

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Также в тексте говорится, что с этих аккаунтов отправили около 1,4 миллиона "твитов" о президентских выборах 2016 года, которые в совокупности получили около 288 миллионов "откликов".Согласно утверждениям в публикации, эти аккаунты составляли 0,012% всех учетных записей соцсети.

Google

В свою очередь, издание New York Times со ссылкой на текст выступления представителя Google, полученный от источников, сообщило, что компания обнаружила 18 каналов, "вероятно, связанных с Россией", на которых опубликовали более 1100 видео.

Как пишет газета, все эти аккаунты, на которых появлялись видео с 2015 года до лета 2017 года, сейчас временно заблокировали.

Google отмечает, что у этих видео было очень мало просмотров: только три процента всех роликов собрали более пяти тысяч просмотров, и ничего не указывает на то, что зрителями этих каналов были американцы.

Facebook

NYT также сообщило, что аудитория публикаций в соцсети Facebook, якобы распространявшихся в интересах России, составила 126 миллионов человек.

Роберт Мюллер. Архивное фото
© AP Photo / Charles Dharapak
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Газета утверждает, что компания Internet Research Agency, якобы связанная с Кремлем, с января 2015 года по август 2017 года опубликовала около 80 тысяч материалов, которые увидели около 29 миллионов человек.

Согласно публикации, после репостов и лайков количество людей, увидевших российские посты, выросло на десятки миллионов.

Также, по утверждениям газеты, Facebook якобы обнаружила и удалила более 170 аккаунтов в Instagram, на которых опубликовали около 120 тысяч материалов, связанных с Россией.

Главный юрисконсульт Facebook Колин Стретч, слова которого содержатся в подготовленном тексте речи, назвал эти публикации в соцсети "вероломной попыткой разделить людей".

Также, согласно утверждениям New York Times, Facebook несколько раз перед выборами заявляла об угрозах со стороны хакерской группировки APT28 (она же Fancy Bear — ред.) в отношении сотрудников основных американских политических партий.

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