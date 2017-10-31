В Казахстане создадут рабочую группу по внедрению латиницы

АСТАНА, 31 окт — РИА Новости. Специальная рабочая группа по внедрению латиницы будет создана правительством Казахстана, сообщил во вторник министр культуры и спорта республики Арыстанбек Мухамедиулы.
"Правительством будет создана рабочая группа по внедрению латинской графики казахского языка. Будет создана орфографическо-лингвистическая комиссия, на основе латинской графики будут созданы новые орфографические правила и большой орфографический словарь казахского языка", — сказал Мухамедулы на брифинге.
По его словам, "необходимо привести в соответствие нормативно-правовую базу". "После этого мы можем приступить к разработке и изданию учебно-методической, учебно-художественной и другой необходимой литературы", — сказал министр, добавив, что "особое внимание будет уделено изданию социально значимой литературы".
"В ближайшее время рабочая группа приступит к разработке плана мероприятий поэтапного перехода на латиницу на 2018-2020 и до 2025 года", — заявил он.
До 1920-х годов казахский язык использовал арабское письмо, которое сменил алфавит на основе латиницы. Он просуществовал до 1940 года, когда был принят казахский кириллический алфавит. В настоящее время казахский алфавит на основе кириллицы состоит из 42 букв. Назарбаев ранее подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу "ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков".