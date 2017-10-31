В Туркмении установят монумент алабаю

АШХАБАД, 31 окт — РИА Новости. Монумент туркменскому алабаю установят в Туркмении, сообщила во вторник русскоязычная правительственная газета "Нейтральный Туркменистан".

Несколько проектов монумента были представлены президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову на правительственном совещании по видеосвязи вице-премьером, курирующим Ашхабад, Дадебаем Амангелдиевым и мэром столицы Туркменистана Шамухаммедом Дурдылыевом.

Рассматривая проекты, глава государства подчеркнул, что эту уникальную породу собак можно с полным правом назвать национальным достоянием туркменского народа. По словам туркменского лидера, храбрые и умные алабаи, обладая отменными бойцовскими и сторожевыми качествами, исключительно преданны своему хозяину и поэтому приравниваются к членам семьи.

Рассмотрев проекты монумента алабаю, президент поручил доработать их.

Туркменский алабай или волкодав — разновидность среднеазиатской овчарки, считается одной из самых древних пород на земле. В настоящее время алабай, как и ахалтекинский конь, является национальным достоянием Туркмении, вывоз за границу чистокровных животных без официального разрешения запрещен. При этом, если монументы ахалтекинским коням в стране уже есть, то вопрос установления монумента алабаю обсуждается впервые.

Бердымухамедов 11 октября в Сочи подарил президенту Российской Федерации Владимиру Путину щенка туркменского алабая по кличке Вепалы (Верный).