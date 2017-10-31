Осмаев рассказал об обстоятельствах нападения под Киевом

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Уроженец Чечни Адам Осмаев рассказал подробности нападения на свой автомобиль, в котором погибла его жена. В покушении он увидел "российский след", заявил Осмаев в интервью LB.ua.

Комментарий журналистам Адам Осмаев дал, находясь в больнице, куда он попал с легким ранением после обстрела. По словам Осмаева, обстрел его машины начался сразу после железнодорожного переезда. Тогда он находился за рулем. При инциденте пуля попала в голову его жене Амине.

Также Осмаев выразил мнение, что нападавшие целились как в него, так и в его жену. Кроме того, он заявил, что нападение связано с попыткой покушения на украинского депутата Игоря Мосийчука.

Мосийчук и еще пять человек пострадали при взрыве у здания телеканала "Эспрессо" 25 октября. Помимо этого, погибли два человека. На Украине завели уголовное дело по статье "теракт".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что обвинения в адрес России в связи с покушением на Мосийчука являются очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии.

В Киеве при резонансных происшествиях регулярно заявляют о "российском следе". В Москве эти заявления называют абсурдными. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".