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Юбилей Реформации: как одна дерзкая выходка изменила мир до неузнаваемости

03:2331.10.2017
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© Depositphotos / ValegorovУэлский кафедральный собор. Архивное фотоУэлский кафедральный собор. Архивное фото
© Depositphotos / Valegorov

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Молодой католический монах, прибивший к стене церкви в Виттенберге большой документ 31 октября 1517 года, вряд ли мог догадываться, что его эксцентричный поступок сильно изменит мир. Во вторник протестанты всего мира отмечают 500-летие Реформации, началу которой послужил тот самый прибитый к стене документ — "95 тезисов" Мартина Лютера.

Соборы в Германии. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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В Германии пройдут торжества по случаю 500-летия Реформации
В них монах изложил основные претензии к Римско-католической церкви: например, он был недоволен практикой индульгенций, введенной с целью окупить строительство собора святого Петра в Риме. Кроме того, сам Лютер утверждал, что документ написан как раз с целью "очищения веры" от всевозможных искажений и утверждения власти папы Римского. Однако в Риме ему не поверили — через три года после публикации "95 тезисов" его отлучают от церкви.

Это привело к большому расколу в Католической церкви, что затем вылилось в кровавую Тридцатилетнюю войну, первую из религиозных противостояний в Европе, носившую общеконтинетальный характер. Противостояние закончилось Вестфальским миром, заключенным 24 октября 1648 года.

"Европа сильно изменилась"

Протестантизм развился и изначально распространялся по Европе в виде лютеранства (последователи учения Лютера), кальвинизма (Жана Кальвина), цвинглианства (Ульриха Цвингли) и анабаптизма. В Англии возникло собственное направление — англиканство.

В течение нескольких последующих за Реформацией веков протестантизм постоянно дробился. Сейчас он является второй христианской деноминацией (после католичества) по числу последователей — более 800 миллионов человек. В 49 странах мира протестанты составляют большинство населения. По данным авторитетного исследовательского центра Pew, больше всего протестантов в США, Нигерии и Китае.

Древний замок в Шотландии
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Шотландия впервые за 500 лет после Реформации снова становится католической
Фундаментальный принцип Реформации — принцип всеобщего священства, означает, что человек стоит перед Богом без посредников и несет личную ответственность за свои поступки. Именно эта идея стал основанием для формирования представлений о принципиальном равенстве людей в государстве, отмечает начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ — пятидесятников) Сергей Ряховский.

К тому же, Реформация, подчеркивает он, сильно поменяла общественно-политическую карту Европы. "Протестантские общины, собранные не по сословному принципу, дали толчок к формированию собственно гражданского общества и участию граждан в общественной и политической жизни. Все эти вопросы остаются актуальными и сегодня как для России, так и для мира в целом", — объясняет он.

Как полагают некоторые ученые, Реформация также привела к формированию современных рыночных отношений. Знаменитый социолог Макс Вебер полагал, что экономический подъем Германии и США, происходивший в конце XIX века, является следствием "протестантского подхода" к производству — необходимостью работать усердно и добросовестно.

Протестантизм в России

Реформация в определенной степени затронула и Россию. Например, в 1649 году им запретили проповедовать на территории страны, так как считалось, что они "совращают из православия" население. Тем не менее, с XVIII века протестантизм все активнее распространяется по России.

Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Католикос всех армян выехал в Берлин на празднование 500-летия реформации
"Протестантизм, появившийся в результате Реформации, внес свой вклад в становление Российской государственности, экономику, военное дело, медицину, географические открытия, литературу. Мы помним о том, что Владимир Даль, создавший толковый словарь русского языка, был протестантом, как и многие общественные и политические деятели, служившие на благо нашей страны", — подчеркивает Ряховский.

Сейчас в России, по данным института Европы РАН, проживают около трех миллионов протестантов. Крупнейшим протестантским объединением в стране является РОСХВЕ.

Уроки Реформации

"К сожалению, Реформация послужила детектором для многих социальных, политических, очень кровавых процессов. Это и крестьянские войны, и последовавшие буржуазные революции. Надо заметить, когда читаешь Лютера, становится ясным, что он всего этого не хотел. И не случайно эти наименования — "протестанты" и "протестантизм" — спустя девять лет (после начала Реформации — ред.) рождаются без участия Лютера", — замечает заместитель начальствующего епископа РОСХВЕ Константин Бендас

Начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский
© Фото : пресс-служба POCXBE/Александр Гладилов
Участница "Голоса" откроет торжества в честь 500-летия Реформации в России
Он обращает внимание на то, что в этом году в России отмечается еще и столетие революции. Епископ полагает, что обществу реформация необходима, ведь она возникает "достаточно естественно", когда люди понимают, что нуждаются в изменениях. Условием для этого, по его мнению, является критическое рассмотрение человеком самого себя, быта, социума и мира.

"На самом ли деле время изменилось настолько, что мы можем продвигать реформационные изменения и быть уверенными, что они не приведут к кровопролитию? Почему-то мне кажется, что да. Но это зависит от того, насколько честно мы сможем проанализировать то, что было 500 лет назад, 100 лет назад, себя в сегодняшнем дне", — заключает представитель РОСХВЕ.

 

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