СМИ: французские феминистки устроили манифестацию против режиссера Полански

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Феминистки Франции устроили акцию протеста против известного режиссера Романа Полански, обвиняемого в домогательствах, сообщает газета France Soir.

Французские феминистки выступили с акцией протеста в понедельник вечером в Париже. Манифестация состоялась у синематеки (Музее кино), где должен был проходить ретроспективный показ фильмов 84-летнего Полански.

Как сообщает газета, две обнаженные по пояс феминистки из организации Femen ворвались в здание синематеки. На спинах у феминисток была надпись "очень важный преступник-педофил", адресованная режиссеру. "Никакой почести насильникам", — скандировали женщины.

После того, как женщин вывели из здания, они продолжили манифестацию на улице вместе с десятками других протестующих. "Хватит тех, кто хочет защитить агрессоров", — скандировала толпа. Феминистки держали транспаранты с лозунгом "если насилие – это искусство, дайте Полански "Сезара" (национальная кинопремия Франции – ред.)".

В январе этого года Роман Полански был вынужден отказаться от председательства на церемонии вручения престижной французской кинопремии "Сезар" на фоне серии протестов против его кандидатуры.

На прошлой неделе американка Марианна Барнард сообщила, что подверглась домогательствам режиссера в 1975 году, когда ей было десять лет. Женщина разместила онлайн-петицию с призывом исключить Полански из рядов американской Академии киноискусства, которую поддержали уже более 16 тысяч человек. Помимо Барнард с аналогичными обвинениями против Полански выступили еще несколько женщин.

Официально Полански обвиняется в изнасиловании 13-летней американки Саманты Геймер, которое произошло в 1977 году в доме знаменитого голливудского актера Джека Николсона. Кинорежиссер признал свою вину, однако, опасаясь, что суд отменит его сделку со следствием, бежал во Францию и все это время числится в розыске американского правосудия.