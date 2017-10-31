СМИ: французские феминистки устроили манифестацию против режиссера Полански

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Феминистки Франции устроили акцию протеста против известного режиссера Романа Полански, обвиняемого в домогательствах, сообщает газета France Soir.
Как сообщает газета, две обнаженные по пояс феминистки из организации Femen ворвались в здание синематеки. На спинах у феминисток была надпись "очень важный преступник-педофил", адресованная режиссеру. "Никакой почести насильникам", — скандировали женщины.
После того, как женщин вывели из здания, они продолжили манифестацию на улице вместе с десятками других протестующих. "Хватит тех, кто хочет защитить агрессоров", — скандировала толпа. Феминистки держали транспаранты с лозунгом "если насилие – это искусство, дайте Полански "Сезара" (национальная кинопремия Франции – ред.)".
В январе этого года Роман Полански был вынужден отказаться от председательства на церемонии вручения престижной французской кинопремии "Сезар" на фоне серии протестов против его кандидатуры.
Официально Полански обвиняется в изнасиловании 13-летней американки Саманты Геймер, которое произошло в 1977 году в доме знаменитого голливудского актера Джека Николсона. Кинорежиссер признал свою вину, однако, опасаясь, что суд отменит его сделку со следствием, бежал во Францию и все это время числится в розыске американского правосудия.