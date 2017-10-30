Клинцевич прокомментировал слова Путина о сборе биоматериалов россиян‍

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о сборе биологического материала представителей различных этносов на территории России, заявив, что таким образом "соответствующие службы на Западе" готовят эффективное биологическое оружие.

Ранее Путин поднял вопрос о целях сбора биологического материала в различных географических точках России.

Сенатор отметил, что у каждого этноса своя реакция на биологическое оружие, чем и обусловлен сбор материалов в разных регионах.

"На Западе все делается крайне скрупулезно и выверяется вплоть до мелочей: если уж применять биологическое оружие, то наверняка", — отметил сенатор.

Кроме того, Клинцевич заявил, что нельзя с полной уверенностью сказать, что против России готовится биологическая война, скорее — разрабатываются сценарии на случай необходимости, и происходит это уже долгое время. Однако, по мнению политика, такая деятельность приняла совсем "неприличные" формы".

Клинцевич также назвал своевременными предостережения, высказанные Путиным.

"Соответствующие службы на Западе должны знать, что мы в курсе их интереса. Пусть не обижаются и те, кто занимается этой работой на территории Российской Федерации", — сказал сенатор.