В правительстве Каталонии не знают, где находится Пучдемон

БАРСЕЛОНА, 30 окт – РИА Новости. Женералитет (правительство) Каталонии не располагает информацией о местонахождении бывшего председателя правительства этого испанского автономного сообщества Карлеса Пучдемона, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе женералитета.
Она также не смогла сказать, находится ли Пучдемон в Испании или за пределами страны.
Как сообщило ранее агентство Efe, Пучдемон из Каталонии доехал на автомобиле до Марселя на юго-востоке Франции и там сел на самолет до Брюсселя. По данным агентства, в поездке Пучдемона сопровождают несколько бывших советников женералитета.
Нахождение в бельгийской столице Пучдемона и еще четырех-пяти экс-советников правительства Каталонии, о чем сообщают испанские СМИ, до сих пор не подтверждено. В иммиграционной службе Бельгии это назвали слухами. Представитель партии фламандских националистов "Новый фламандский альянс" (NVA), входящей в правящую в Бельгии правительственную коалицию, не подтвердил, что Пучдемон якобы прибыл в Брюссель для встречи с политиками NVA.
Между тем газета La Vanguardia сообщила, что Пучдемон и находящиеся с ним политики сделают заявление во вторник.