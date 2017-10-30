В правительстве Каталонии не знают, где находится Пучдемон

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (310)

Заседание парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017

Заседание парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017

БАРСЕЛОНА, 30 окт – РИА Новости. Женералитет (правительство) Каталонии не располагает информацией о местонахождении бывшего председателя правительства этого испанского автономного сообщества Карлеса Пучдемона, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе женералитета.

"Мы не знаем где он. Мы вообще ничего не знаем", — сказала собеседница агентства.

Она также не смогла сказать, находится ли Пучдемон в Испании или за пределами страны.

Как сообщило ранее агентство Efe, Пучдемон из Каталонии доехал на автомобиле до Марселя на юго-востоке Франции и там сел на самолет до Брюсселя. По данным агентства, в поездке Пучдемона сопровождают несколько бывших советников женералитета.

Генеральная прокуратура Испании подала в понедельник судебные иски против бывшего руководства Каталонии. Они обвиняются в мятеже, призыве к изменению государственного строя и растрате государственных средств.

Нахождение в бельгийской столице Пучдемона и еще четырех-пяти экс-советников правительства Каталонии, о чем сообщают испанские СМИ, до сих пор не подтверждено. В иммиграционной службе Бельгии это назвали слухами. Представитель партии фламандских националистов "Новый фламандский альянс" (NVA), входящей в правящую в Бельгии правительственную коалицию, не подтвердил, что Пучдемон якобы прибыл в Брюссель для встречи с политиками NVA.

Между тем газета La Vanguardia сообщила, что Пучдемон и находящиеся с ним политики сделают заявление во вторник.