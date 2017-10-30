Венецианская комиссия оценит украинский закон об образовании 11 декабря

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Венецианская комиссия ориентировочно 11 декабря обнародует свое заключение по украинскому закону об образовании, сообщила глава Минобразования Украины Лилия Гриневич.
"Официальные рекомендации будут выработаны на сессии Венецианской комиссии в декабре месяце, ориентировочно они должны быть обнародованы 11 декабря", — сказала Гриневич в комментарии телеканалу "112 Украина".
Гриневич сообщила, что планирует встретиться с экспертами комиссии для обсуждения "всех нюансов и позиции Украины по закону", готова отвечать на их вопросы.
В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине.
В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.