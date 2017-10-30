Венецианская комиссия оценит украинский закон об образовании 11 декабря

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Венецианская комиссия ориентировочно 11 декабря обнародует свое заключение по украинскому закону об образовании, сообщила глава Минобразования Украины Лилия Гриневич.

Для обсуждения принятого на Украине закона об образовании 31 октября в стране ждут экспертов Венецианской комиссии.

"Официальные рекомендации будут выработаны на сессии Венецианской комиссии в декабре месяце, ориентировочно они должны быть обнародованы 11 декабря", — сказала Гриневич в комментарии телеканалу "112 Украина".

Гриневич сообщила, что планирует встретиться с экспертами комиссии для обсуждения "всех нюансов и позиции Украины по закону", готова отвечать на их вопросы.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине.

В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.