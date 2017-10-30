Пучдемон может находиться в Брюсселе, сообщили СМИ

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (301)

БАРСЕЛОНА, 30 окт – РИА Новости. Отстраненный от должности глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон может находиться в Брюсселе, сообщил ряд испанских СМИ со ссылкой на источники.

В понедельник утром Пучдемон опубликовал в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлен вид из окна кабинета — кусок неба и фрагмент крыши здания женералитета. "Добрый день", — подписана фотография. В пресс-службе женералитета не смогли ответить корреспонденту РИА Новости, была ли сделана эта фотография в понедельник и находится ли Пучдемон в здании. Подписчики бывшего главы женералитета гадают, пришел ли он на работу. Интрига о том, придет ли Пучдемон в здание правительства в понедельник, держалась с пятницы, когда члены женералитета Каталонии были отправлены в отставку.

Телеканал La Sexta со ссылкой на МВД Испании сообщает, что "Пучдемон, скорее всего, находится в Брюсселе", где встречается фламандскими политиками.

По информации газеты El Periodico de Cataluña, "отстраненный от должности председатель правительства поехал в Брюссель для политических встреч".

По данным газеты La Vanguardia, в Брюсселе находятся и другие бывшие члены женералитета. По информации издания, вечером в понедельник Пучдемон сделает заявление.

Генеральная прокуратура Испании подала в понедельник судебные иски против бывшего руководства Каталонии, они обвиняются в мятеже, призыве к изменению государственного строя и растрате государственных средств.

Госсекретарь Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкен накануне не исключил возможность предоставления страной политического убежища отстраненному от должности главы правительства Каталонии Карлесу Пучдемону и отметил, что в этом случае Испании будет трудно добиться его экстрадиции. "Решение должен будет принимать судья, пройдет процедура предоставления убежища. Если он получит убежище, его будет трудно экстрадировать в Испанию. Закон препятствует этому", — сказал в эфире фламандского телеканала VRT Франкен, представляющий правую партию "Новый фламандский альянс" (N-VA).

После этого премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что возможный запрос со стороны Пучдемона на предоставление убежища "абсолютно не входит в повестку дня", и призвал Франкена "не подливать масло в огонь".

Сенат Испании 27 октября утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой сообщил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. Пучдемон 28 октября заявил, что не признает решения испанских властей.