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Эксперт оценил усыпление в США тигра из России

12:5230.10.2017
(обновлено: 12:54 30.10.2017)
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Амурский тигр. Архивное фотоАмурский тигр. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Лейкемию у животных лечить крайне сложно, и если американские ветеринары сообщили полную информацию о болезни тигра из России, которого усыпили в зоопарке США, то их действия были гуманными, считает генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Амурский тигр Мартин в зоопарке Денвера. Архивное фото
© Фото : Denver Zoological Foundation
Тысячи американцев соболезнуют в связи со смертью тигра в зоопарке Денвера
Ранее Денверский зоопарк сообщил, что привезенный из России молодой амурской тигр Мартин (Умар) был усыплен из-за обнаруженной у него лейкемии, не успев дожить даже до конца акклиматизационного периода. Американские специалисты утверждают, что у Мартина была крайне агрессивная форма лейкемии, болезнь находилась в финальной стадии.

"У животных в неволе из-за близкородственного скрещивания риск развития лейкемии возрастает. Что именно случилось, нам сложно понять. Российские специалисты говорят, что тигр был здоров, ветеринары США – что болен. Ответы дадут вскрытие и экспертиза. Онкология – сложный процесс, и причины его отследить сложно, и мог ли рак развиться за такой короткий период, ученые пока не могут сказать", — пояснил Арамилев РИА Новости.

Амурский тигр Мартин в зоопарке Денвера. Архивное фото
© Фото : страница зоопарка Денвера в Facebook
Усыпленный в США тигр был здоров перед отправкой, сообщили в Москве
Ранее в московском зоопарке сообщили РИА Новости, что перед отправкой в США у тигра Мартина были взяты все анализы, он был здоров.

Эксперт допускает, что болезнь на самых ранних стадиях у тигра начала развиваться еще в России, а после усугубилась из-за перелета.

"У людей сплошь и рядом упускают рак, а у животного еще сложнее его выявить. Стоит признать трагический случай, которые порой фиксируются у животных в неволе. В дикой природе от естественных причин гибнет до 20% тигров. Рак крови у диких кошек – редкое заболевание, но в дикой природе оно тоже встречается", — отметил Арамилев, добавив, что несколько лет назад на Дальнем Востоке у погибшего тигра обнаружили рак позвоночника.

Он отметил, что, если заболевание, действительно, прогрессировало до третьей стадии, то усыпление тигра было гуманной мерой.

Амурский тигр Мартин в зоопарке Денвера. Архивное фото
© Фото : Denver Zoological Foundation
В WWF прокомментировали усыпление в Денвере тигра из России
"Это философский спор – как и вопрос об эвтаназии. Мы не знаем точно, на какой стадии болезни находился тигр. Если последняя, то это очень сильные боли. Для любых ветеринаров рак крови лечить сложно: нет крови для переливания, нет специальных препаратов. Я не представляю, как можно было вылечить животное в этом случае. И если ветеринары США сообщили правду о болезни тигра, то усыпить его — это один из лучших выходов", — заверил Арамилев.

Мартин (Умар) участвовал в международной программе по сохранению амурских тигров, в зоопарке Денвера его ждала невеста. Зоосад в российской столице успешно разводит этот подвид и передает животных в зоопарки всего мира: в частности родные братья Умара будут переданы в зоопарки в Бельгии и Японии. Все тигры родились у природных родителей.

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