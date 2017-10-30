Эксперт оценил усыпление в США тигра из России

ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Лейкемию у животных лечить крайне сложно, и если американские ветеринары сообщили полную информацию о болезни тигра из России, которого усыпили в зоопарке США, то их действия были гуманными, считает генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Ранее Денверский зоопарк сообщил, что привезенный из России молодой амурской тигр Мартин (Умар) был усыплен из-за обнаруженной у него лейкемии, не успев дожить даже до конца акклиматизационного периода. Американские специалисты утверждают, что у Мартина была крайне агрессивная форма лейкемии, болезнь находилась в финальной стадии.

"У животных в неволе из-за близкородственного скрещивания риск развития лейкемии возрастает. Что именно случилось, нам сложно понять. Российские специалисты говорят, что тигр был здоров, ветеринары США – что болен. Ответы дадут вскрытие и экспертиза. Онкология – сложный процесс, и причины его отследить сложно, и мог ли рак развиться за такой короткий период, ученые пока не могут сказать", — пояснил Арамилев РИА Новости.

Ранее в московском зоопарке сообщили РИА Новости, что перед отправкой в США у тигра Мартина были взяты все анализы, он был здоров.

Эксперт допускает, что болезнь на самых ранних стадиях у тигра начала развиваться еще в России, а после усугубилась из-за перелета.

"У людей сплошь и рядом упускают рак, а у животного еще сложнее его выявить. Стоит признать трагический случай, которые порой фиксируются у животных в неволе. В дикой природе от естественных причин гибнет до 20% тигров. Рак крови у диких кошек – редкое заболевание, но в дикой природе оно тоже встречается", — отметил Арамилев, добавив, что несколько лет назад на Дальнем Востоке у погибшего тигра обнаружили рак позвоночника.

Он отметил, что, если заболевание, действительно, прогрессировало до третьей стадии, то усыпление тигра было гуманной мерой.

"Это философский спор – как и вопрос об эвтаназии. Мы не знаем точно, на какой стадии болезни находился тигр. Если последняя, то это очень сильные боли. Для любых ветеринаров рак крови лечить сложно: нет крови для переливания, нет специальных препаратов. Я не представляю, как можно было вылечить животное в этом случае. И если ветеринары США сообщили правду о болезни тигра, то усыпить его — это один из лучших выходов", — заверил Арамилев.

Мартин (Умар) участвовал в международной программе по сохранению амурских тигров, в зоопарке Денвера его ждала невеста. Зоосад в российской столице успешно разводит этот подвид и передает животных в зоопарки всего мира: в частности родные братья Умара будут переданы в зоопарки в Бельгии и Японии. Все тигры родились у природных родителей.