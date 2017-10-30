Эксперт оценил усыпление в США тигра из России

ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Лейкемию у животных лечить крайне сложно, и если американские ветеринары сообщили полную информацию о болезни тигра из России, которого усыпили в зоопарке США, то их действия были гуманными, считает генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
"У животных в неволе из-за близкородственного скрещивания риск развития лейкемии возрастает. Что именно случилось, нам сложно понять. Российские специалисты говорят, что тигр был здоров, ветеринары США – что болен. Ответы дадут вскрытие и экспертиза. Онкология – сложный процесс, и причины его отследить сложно, и мог ли рак развиться за такой короткий период, ученые пока не могут сказать", — пояснил Арамилев РИА Новости.
Эксперт допускает, что болезнь на самых ранних стадиях у тигра начала развиваться еще в России, а после усугубилась из-за перелета.
"У людей сплошь и рядом упускают рак, а у животного еще сложнее его выявить. Стоит признать трагический случай, которые порой фиксируются у животных в неволе. В дикой природе от естественных причин гибнет до 20% тигров. Рак крови у диких кошек – редкое заболевание, но в дикой природе оно тоже встречается", — отметил Арамилев, добавив, что несколько лет назад на Дальнем Востоке у погибшего тигра обнаружили рак позвоночника.
Он отметил, что, если заболевание, действительно, прогрессировало до третьей стадии, то усыпление тигра было гуманной мерой.
Мартин (Умар) участвовал в международной программе по сохранению амурских тигров, в зоопарке Денвера его ждала невеста. Зоосад в российской столице успешно разводит этот подвид и передает животных в зоопарки всего мира: в частности родные братья Умара будут переданы в зоопарки в Бельгии и Японии. Все тигры родились у природных родителей.