Подписчики Пучдемона разгадывают его послание в Instagram

БАРСЕЛОНА, 30 окт — РИА Новости. Подписчики бывшего главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона в социальной сети Instagram гадают, пришел ли он на работу — в аккаунте политика появилась фотография вида из окна кабинета.
Интрига о том, придет ли Пучдемон в здание правительства в понедельник, держалась с пятницы, когда члены женералитета Каталонии были отправлены в отставку.
В пресс-службе женералитета не смогли ответить корреспонденту РИА Новости на вопрос о том, была ли сделана эта фотография сегодня и находится ли Пучдемон в здании.
Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. 28 октября Карлес Пучдемон заявил, что не признает решения испанских властей.