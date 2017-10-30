Подписчики Пучдемона разгадывают его послание в Instagram

БАРСЕЛОНА, 30 окт — РИА Новости. Подписчики бывшего главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона в социальной сети Instagram гадают, пришел ли он на работу — в аккаунте политика появилась фотография вида из окна кабинета.

Bon dia 😊 Публикация от Carles Puigdemont (@carlespuigdemont) Окт 29 2017 в 11:39 PDT

Интрига о том, придет ли Пучдемон в здание правительства в понедельник, держалась с пятницы, когда члены женералитета Каталонии были отправлены в отставку.

Вопрос по-прежнему остается открытым. Около 7.00 по местному времени (9.00 мск) Пучдемон опубликовал фотографию, на которой запечатлен кусок неба и фрагмент крыши здания женералитета. "Добрый день", — подписана фотография. Она "понравилась" уже 20 тысячам пользователей соцсети, под публикацией появилось 2 тысячи комментариев.

В пресс-службе женералитета не смогли ответить корреспонденту РИА Новости на вопрос о том, была ли сделана эта фотография сегодня и находится ли Пучдемон в здании.

Улица, на которой располагается один из входов в женералитет, оцеплена, поэтому политик может попасть туда почти незамеченным ожидающей прессой. Журналисты могут стоять только у главного входа, где до сих пор не появился Пучдемон.

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. 28 октября Карлес Пучдемон заявил, что не признает решения испанских властей.