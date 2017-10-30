Спасатели обследовали фюзеляж упавшего возле Шпицбергена Ми-8

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Спасатели с помощью телеуправляемого глубоководного аппарата "Фалькон" обследовали упавший в море возле Шпицбергена российский вертолет Ми-8.

"Исследование поможет определить, как поднять его со дна", — пояснили в ведомстве.

Обстоятельства трагедии

В четверг днем российский вертолет авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого были восемь человек, пропал у берегов Шпицбергена.

Район вероятного места крушения начали обследовать с воздуха, берега и воды. На архипелаг прибыли российские спасатели.

В воскресенье утром спасательная служба Северной Норвегии обнаружила обломки Ми-8 на глубине 209 метров.

В пресс-службе НИИ Арктики и Антарктики сообщили, что он возвращался после выполнения плановой серии гидрологических наблюдений и отбора проб в рамках программы экологических исследований.

Как сообщала спасательная служба Норвегии, в момент исчезновения вертолета люди слышали звук работающего двигателя, который внезапно оборвался.

По словам источника в российском координационном центре поисково-спасательной операции, тела погибших при крушении, скорее всего, находятся в фюзеляже воздушного судна.

Поисково-спасательная операция

Руководитель группировки российских спасателей на Шпицбергене Евгений Саидов рассказал о ходе поисково-спасательной операции.

"Учитывая, что глубины большие, нам было бы целесообразно провести обследование для того, чтобы пока судно для подъема идет сюда, мы могли бы разработать варианты поднятия этого вертолета", — заявил он.

По его словам, надо обследовать сам Ми-8 и характер дна вокруг него и понять его местоположение, как он лежит.

Саидов отметил, что "эта работа будет выполняться, безусловно, совместно с норвежской стороной и экипажем".

В частности, стороны договорились использовать морское судно большой грузоподъемности для подъема потерпевшего крушения вертолета.

Он пояснил, что обследование места затопления позволит сэкономить время и оценить степень их сложности. По его словам, работы будут проводиться с учетом погодных условий. Он подчеркнул, что члены российской группы спасателей уже подготовили все необходимое оборудование.

"Специалисты, которые находятся на борту, имеют большой опыт работы с такими авариями", — добавил Саидов.

В свою очередь, глава МЧС Владимир Пучков распорядился не прекращать спасательную операцию. "Я прошу все возникающие вопросы решать совместно с норвежскими коллегами, спасательную операцию продолжаем", — отметил министр.

Соболезнования норвежской стороны



Премьер Норвегии Эрна Сульберг выразила Дмитрию Медведеву соболезнования из-за гибели россиян при крушении Ми-8.

"Это трагическое происшествие, которое затронуло и российских граждан, и нас. Со своей стороны и от лица правительства я выражаю соболезнования семьям и друзьям погибших, а также всем россиянам на Шпицбергене", — сказала она.

Расследование крушения

Сульберг подчеркнула, что спасательные службы сделали все возможное и использовали все ресурсы, чтобы найти российский вертолет. Она также высоко оценила сотрудничество российских и норвежских спасателей в этой трагедии.

Причины катастрофы пока неизвестны. Норвежские власти рассматривают все обстоятельства случившегося.

Полномочный представитель президента в Северо-Западном округе Николай Цуканов предположил, что катастрофа могла произойти из-за сложных погодных условий.