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Спасатели обследовали фюзеляж упавшего возле Шпицбергена Ми-8

Сюжет:
Крушение Ми-8 на Шпицбергене (50)
12:0730.10.2017
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© Фото : предоставлено МЧС РоссииСпасатели МЧС России пред началом посиковых работ на дне моря на Шпицбергене. 29 октября 2017Спасатели МЧС России пред началом посиковых работ на дне моря на Шпицбергене. 29 октября 2017
© Фото : предоставлено МЧС России

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Спасатели с помощью телеуправляемого глубоководного аппарата "Фалькон" обследовали упавший в море возле Шпицбергена российский вертолет Ми-8.

"Исследование поможет определить, как поднять его со дна", — пояснили в ведомстве.

Обстоятельства трагедии

В четверг днем российский вертолет авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого были восемь человек, пропал у берегов Шпицбергена.

Шахтерский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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В "Конверс Авиа" рассказали о командире пропавшего у Шпицбергена вертолета
Район вероятного места крушения начали обследовать с воздуха, берега и воды. На архипелаг прибыли российские спасатели.

В воскресенье утром спасательная служба Северной Норвегии обнаружила обломки Ми-8 на глубине 209 метров.

В пресс-службе НИИ Арктики и Антарктики сообщили, что он возвращался после выполнения плановой серии гидрологических наблюдений и отбора проб в рамках программы экологических исследований.

Как сообщала спасательная служба Норвегии, в момент исчезновения вертолета люди слышали звук работающего двигателя, который внезапно оборвался.

По словам источника в российском координационном центре поисково-спасательной операции, тела погибших при крушении, скорее всего, находятся в фюзеляже воздушного судна.

Поисково-спасательная операция

Вертолет Ми-8 авиакомпании Конверс Авиа. Архивное фото
© Фото : АО "Авиакомпания Конверс Авиа"
Стали известны имена пассажиров и экипажа пропавшего в Арктике вертолета
Руководитель группировки российских спасателей на Шпицбергене Евгений Саидов рассказал о ходе поисково-спасательной операции.

"Учитывая, что глубины большие, нам было бы целесообразно провести обследование для того, чтобы пока судно для подъема идет сюда, мы могли бы разработать варианты поднятия этого вертолета", — заявил он.

По его словам, надо обследовать сам Ми-8 и характер дна вокруг него и понять его местоположение, как он лежит.

Саидов отметил, что "эта работа будет выполняться, безусловно, совместно с норвежской стороной и экипажем".

В частности, стороны договорились использовать морское судно большой грузоподъемности для подъема потерпевшего крушения вертолета.

Он пояснил, что обследование места затопления позволит сэкономить время и оценить степень их сложности. По его словам, работы будут проводиться с учетом погодных условий. Он подчеркнул, что члены российской группы спасателей уже подготовили все необходимое оборудование.

Вертолет Ми-8. Архивное фото
© Фото : АО "Авиакомпания Конверс Авиа"
В Минэнерго рассказали о последнем сеансе связи с пропавшим в Арктике Ми-8
"Специалисты, которые находятся на борту, имеют большой опыт работы с такими авариями", — добавил Саидов.

В свою очередь, глава МЧС Владимир Пучков распорядился не прекращать спасательную операцию. "Я прошу все возникающие вопросы решать совместно с норвежскими коллегами, спасательную операцию продолжаем", — отметил министр.

Соболезнования норвежской стороны

Премьер Норвегии Эрна Сульберг выразила Дмитрию Медведеву соболезнования из-за гибели россиян при крушении Ми-8.

"Это трагическое происшествие, которое затронуло и российских граждан, и нас. Со своей стороны и от лица правительства я выражаю соболезнования семьям и друзьям погибших, а также всем россиянам на Шпицбергене", — сказала она.

Фото вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в водах Норвегии недалеко от архипелага Шпицберген
© Фото : сайт губернатора архипелага Шпицберген
Упавший у Шпицбергена Ми-8 достанут со дна
Сульберг подчеркнула, что спасательные службы сделали все возможное и использовали все ресурсы, чтобы найти российский вертолет. Она также высоко оценила сотрудничество российских и норвежских спасателей в этой трагедии.

Расследование крушения

Причины катастрофы пока неизвестны. Норвежские власти рассматривают все обстоятельства случившегося.

Полномочный представитель президента в Северо-Западном округе Николай Цуканов предположил, что катастрофа могла произойти из-за сложных погодных условий.

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