Россия уважает переход Казахстана на латиницу, заявил посол в Астане

АСТАНА, 30 окт — РИА Новости. Россия с пониманием и уважением относится к решению Казахстана перейти на латиницу, заявил посол РФ в республике Михаил Бочарников в ходе встречи комитетов мажилиса (нижней палаты) Казахстана и Госдумы России.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику. Кроме того, в целях обеспечения перевода он постановил утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике и состоящий из 32 букв.

"Россия с пониманием и уважением относится к решению суверенного Казахстана о предстоящем переходе государственного языка на латиницу. При этом позиция русского языка, как мы можем судить по твердым заявлениям президента Нурсултана Абишевича Назарбаева и других официальных лиц Казахстана, сохранится, а преподавание языка и на нем в казахстанской средней школе продолжится, поскольку свободное владение граждан страны русским языком рассматривается руководством республики как важное культурное преимущество Казахстана", — сказал Бочарников.

До 1920-х годов казахский язык использовал арабское письмо, которое сменил алфавит на основе латиницы. Он просуществовал до 1940 года, когда был принят казахский кириллический алфавит. В настоящее время казахский алфавит на основе кириллицы состоит из 42 букв. Назарбаев ранее подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу "ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков".