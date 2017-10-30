Россия уважает переход Казахстана на латиницу, заявил посол в Астане

АСТАНА, 30 окт — РИА Новости. Россия с пониманием и уважением относится к решению Казахстана перейти на латиницу, заявил посол РФ в республике Михаил Бочарников в ходе встречи комитетов мажилиса (нижней палаты) Казахстана и Госдумы России.
"Россия с пониманием и уважением относится к решению суверенного Казахстана о предстоящем переходе государственного языка на латиницу. При этом позиция русского языка, как мы можем судить по твердым заявлениям президента Нурсултана Абишевича Назарбаева и других официальных лиц Казахстана, сохранится, а преподавание языка и на нем в казахстанской средней школе продолжится, поскольку свободное владение граждан страны русским языком рассматривается руководством республики как важное культурное преимущество Казахстана", — сказал Бочарников.