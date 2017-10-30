Кевин Спейси, объявивший о своей ориентации, извинился за домогательства

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Американский актер Кевин Спейси, совершивший каминг-аут, заявил, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент актеру Энтони Рэппу, однако принес ему свои извинения.

"Я действительно не помню этой встречи, ведь это, вероятно, произошло более 30 лет назад. Но если я вел себя так, как он описывает, то я должен ему искренние извинения", — говорится в заявлении Спейси на Twitter

Спейси также сообщил, что история с обвинениями дала ему храбрости признаться в том, что у него были отношения с мужчинами.

Ранее известный по сериалу Star Trek актер Рэпп рассказал СМИ, что когда ему было 14 лет, Спейси попытался соблазнить его. Спейси тогда был сильно пьян.

Актер добавил, что поводом для его признания послужил скандал с американским продюсером Харви Вайнштейном.