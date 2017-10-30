Актер Кевин Спейси признался, что он гей

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Популярный актер Кевин Спейси на своей странице в Twitter признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Поводом для этого послужили обвинения в его адрес о сексуальных домогательствах, о которых заявил актер Энтони Рэпп.

Спейси написал о том, что очень уважает Рэппа как актера и был в ужасе от этой истории. "Честно, я не помню об этой встрече, получается, что это было больше 30 лет назад", — пояснил он, отметив, что приносит свои "самые искренние извинения", если что-то такое действительно произошло.

По его словам, эта история побудила его "поговорить о других вещах", связанных с его жизнью.

"Мои самые близкие люди знают, что у меня были отношения как с мужчинами, так и с женщинами. На протяжении всей моей жизни я любил мужчин и вступал с ними в романтические отношения, и сейчас я решил жить как гей", — написал он.

Обладатель двух "Оскаров" как лучший актер, Спейси известен ролями в таких фильмах, как "Красота по-американски", "Жизнь Дэвида Гейла", "Подозрительные лица", "Семь" и многих других, а также по сериалу "Карточный домик".