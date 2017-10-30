Рогозин назвал абсурдом критику США о якобы кибервмешательстве России

ЧУНЦИН (Китай), 30 окт – РИА Новости, Анна Раткогло. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал абсурдной волну критики со стороны США в адрес РФ о якобы кибервмешательстве.

"Мы прекрасно понимаем, что если идет такая волна критики абсурдной, доведенной до идиотизма со стороны США по поводу якобы российского кибервмешательства, это же известная формула "Держите вора!" — заявил российский премьер журналистам в понедельник после заседания российско-китайской межправительственной комиссии по подготовке встреч глав правительств двух стран.

По его словам, "тот, кто больше всего кричит, что якобы на него напали, что-то у него украли, собственно говоря, и готовится к такого рода кибератакам".

Ранее президент США Дональд Трамп подписал законопроект конгресса по новым санкциям против Ирана и РФ, который призывал администрацию президента США включить в бюджетные расходы в 2018–2019 годах 250 миллионов долларов для защиты союзников США от кибератак, в первую очередь, со стороны России.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".