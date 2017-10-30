Актер из Star Trek обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Известный по сериалу Star Trek актер Энтони Рэпп заявил, что, когда ему было 14 лет, его попытался соблазнить известный актер Кевин Спейси, пишет новостной портал BuzzFeed.

Как 46-летний Рэпп рассказал порталу, в начале 1980-х годов актеры играли вместе в одном из мюзиклов на бродвейской сцене и Спейси (тогда около 25 лет) однажды пригласил его на вечеринку, которую устраивал у себя в квартире. Рэпп заявил BuzzFeed, что когда гости разошлись, Спейси уложил его на кровать и лег сверху.

"Он пытался соблазнить меня… Я понимал, что он пытается вступить со мной в сексуальный контакт", — сказал Рэпп. По словам собеседника BuzzFeed, Спейси тогда не произнес ни слова и был сильно пьян, так что ему удалось высвободиться и уйти.

Актер добавил, что поводом для его признания послужил скандал с американским продюсером Харви Вайнштейном.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под судом за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк. Издательство Condé Nast, выпускающее знаменитые на весь мир журналы, отказалось работать с известным американским фэшн-фотографом Терри Ричардсоном, предположительно из-за связанных с ним скандалов с сексуальными домогательствами.