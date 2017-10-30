В США собака спаслась от медведя благодаря ожирению

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Алтамонте-Спрингс (штат Флорида) собака породы карликовый пинчер благодаря ожирению спаслась от гибели после атаки медведя, сообщает Fox News.

Как отмечается, пинчер по кличке Фрика подверглась нападению медведя во время прогулки во дворе дома. Однако, по словам врача, ожирение у собаки — Фрика весит 15 фунтов (6,8 килограмма) — спасло ее от гибели.

"Ветеринар сказала, что Фрика очень крепкая. Лишний слой жира не дал когтям медведя разорвать ей кишки", — рассказал хозяин собаки Эрик Яун.

Собаке наложили более 12 швов, и сейчас она идет на поправку.

Ранее сообщалось об американке, которой удалось отпугнуть медведя, напавшего на ее хаски.