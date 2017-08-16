Американка отпугнула медведицу, напавшую на ее хаски

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Хозяйке собаки породы cибирский хаски пришлось отгонять медведицу от своего питомца во время прогулки неподалеку от палаточного лагеря на Аляске.

В ролике медведица, гуляющая по лесу с двумя медвежатами, начинает преследовать домашнее животное. За кадром слышно, как она рычит, а собака скулит и лает.

Далее на записи слышны крики женщины, которой удается отогнать хищницу. В конце в кадре снова появляется живой и невредимый хаски.

Автор видео Том Хендерсон сообщил порталу Mashable, что медведицу отпугнула его жена. Собака, несмотря на жуткий визг, не пострадала.

Хендерсон отметил, что медведи и раньше забредали в эти окрестности, хотя проблем такого рода с ними еще не было.