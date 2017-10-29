Одесская полиция опровергла попытку захвата воинской части

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Украинские правоохранители не подтверждают информацию о попытке рейдерского захвата военного объекта в Одессе, сообщил советник главы Национальной полиции по Одесской области Руслан Форостяк.

"Во-первых я хочу опровергнуть с начала до конца эту информацию, которую распространила пресс-служба командования воздушных сил ВС Украины… Вообще не было этого факта. Он не подтвердился, и я это опровергаю полностью. Единственное, что проводились строительные работы, но за пределами территории воинской части. На территорию воинской части никакие люди несанкционированно не совершали доступ и вообще не было никакого противостояния", — сказал Форостяк в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, полиция получила сообщение о попытке захвата воинской части, но оно оказалось ложным. Он рассказал, что рядом с объектом проходят строительные работы, в воскресенье вывозили строительный мусор. Форостяк отметил, что оснований для возбуждения уголовного дела нет.

Неизвестные в балаклавах

Ранее СМИ сообщили, что в воскресенье утром около сорока неизвестных в балаклавах попытались совершить захват объекта ВВС Украины в Одессе.

Рейдеры, назвавшие себя представителями торгово-развлекательного центра City Center, частично демонтировали ограждение военной части А3571 и вывезли военное имущество, заявил телеканалу "112" начальник пресс-центра командования Воздушных сил ВСУ Роман Юрчило.

"Об этих людях пока ничего неизвестно. Сейчас был разговор военного юриста службы правопорядка, который сказал, что никаких документов у этой организации нет на какие-либо действия на территории этого объекта", — пояснил руководитель пресс-службы.

На место ЧП прибыли военная служба правопорядка, военная прокуратура и представители воздушного командования "Юг". Захват имущества остановлен, заявили в ВСУ.

Спустя некоторое время в сети появилось видео с места событий. На кадрах "захватчики" толкают людей в камуфляже рядом с военным объектом. Что послужило причиной конфликта, неизвестно.

Бездействие ВСУ

На странице Воздушных сил ВСУ в Facebook развернулась бурная дискуссия по поводу инцидента. Многих подписчиков возмутило бездействие военных и отсутствие реакции на вопиющее нарушение.

"Где были часовые? Перешли на сторону народа? Их забыли там поставить или поставили и забыли про них на 3.5 года?" — задается вопросом Анна Николаева.

"Наверное, там были 40 беременных женщин в балаклавах, по которым огонь открывать нельзя", — предположил Евгений Герасиков.

"Вы что, вообще беспомощные? Пару Ми-24 не могли поднять и погонять этих тварей по полям? Или провести внезапную тренировку противодиверсионного резерва? Позорище", — пишет Михаил Ник.

Некоторые пользователи, однако, призвали не делать поспешных выводов и дождаться официальных заявлений по поводу ЧП. На данный момент установление обстоятельств инцидента продолжается.