Появилось видео "захвата" воинской части в Одессе

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В сети появилось видео из Одессы, где ранее была замечена группа неизвестных в балаклавах, якобы пытавшаяся захватить воинскую часть.

На записи видно, как "захватчики" толкают людей в камуфляже рядом с военным объектом. Что послужило причиной конфликта, неизвестно.

Ранее командование воздушных сил ВСУ сообщило, что около 40 мужчин в балаклавах предприняли попытку рейдерского захвата части территории военного объекта в Одессе. Кроме того, неизвестные якобы вывезли военное имущество.

Полиция, в свою очередь, опровергла сообщения о рейдерском захвате, объяснив инцидент в Одессе "строительными работами". Правоохранители заявили, что никто не совершал попыток несанкционированного проникновения на территорию части, а работы проводились за пределами объекта. По их словам, "никакого противостояния не было".