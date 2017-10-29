Депутат предположил, почему Барзани не стал продлевать свои полномочия

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия") считает, что заявление президента Иракского Курдистана Масуда Барзани о непродлении своих полномочий после 1 ноября связано с давлением, оказываемым на Барзани местными внутренними кругами.

Ранее в воскресенье Барзани заявил, что не будет продлевать свои полномочия главы автономии, истекающие 1 ноября.

Чепа пояснил РИА Новости, что после проведения референдума о независимости в Иракском Курдистане никакого продолжения подобной политики не последовало.

"Но при этом иракское правительство, армия возбудились, и начались некие противостояния в районе Киркука. Киркук — это, как известно, одно из крупнейших нефтяных месторождений на территории Ирака. И пешмерга (курдские вооруженные формирования – ред.) отступила практически во всех позициях. И на сегодняшний день среди курдов появилось недовольство определенных кругов, появилось недовольство тем, что курды так легко отдали эту территорию… Это (заявление Барзани) связано с неким внутренним давлением, и Барзани сделал такое заявление, очевидно, чтобы как-то смягчить ситуацию", — сказал Чепа.

Парламентарий также добавил, что если в Курдистане произойдет такая "смена", неизвестно, пройдет ли она мирно.

Как ранее заявил РИА Новости председатель комитета по финансам и вопросам экономики заксобрания курдской автономии Иззат Сабер, срок полномочий Масуда Барзани истекает 1 ноября, и до наступления этой даты его функции должны будут быть распределены между парламентом и кабинетом министров.

Ранее парламент Иракского Курдистана, в котором в конце сентября прошел не признанный Багдадом референдум о независимости, принял решение отложить президентские и парламентские выборы на восемь месяцев. Предыдущие парламентские выборы в регионе проводились в 2013 году. Президентские выборы в регионе проводились в 2009 году. Срок президентских полномочий Масуда Барзани истек в 2013 году и продлевался дважды: парламентом и судом. Ранее Барзани заявлял, что не будет баллотироваться на новый срок.

Иракские силовики в середине октября начали операцию по возвращению контроля над спорными с курдами районами, в первую очередь городом Киркук и его окрестностями. Конфликт Багдада и курдской автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости.