Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (288)

Карлес Пучдемон на заседании парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017

Карлес Пучдемон на заседании парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Отстраненный от должности главы женералитета Каталонии Карлес Пучдемон не сможет управлять "параллельным правительством", заявил министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис в интервью телеканалу Sky News.

Ранее лидер партии "Левые республиканцы Каталонии", отправленный испанскими властями в отставку с поста заместителя главы женералитета, Ориол Жункерас заявил, что Карлес Пучдемон не собирается уходить с поста руководителя Каталонии.

"Мы не думаем, что Пучдемон будет располагать средствами, чтобы управлять параллельным правительством", — заявил Дастис на вопрос о том, сможет ли экс-глава Каталонии продолжить работу.

Он отметил, что "реальность уже доходит до осознания и будет продолжать осознаваться". "Они поймут, что не могут сделать что-то без власти закона и что они будут узурпировать власть", — приводит телеканал слова Дастиса.

Глава испанского МИД добавил, что Пучдемон сможет участвовать в региональных выборах, если "в то время не будет находиться в тюрьме".

Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Функции главы Каталонии были переданы вице-премьеру Испании Сорайе Саэнс де Сантамарие. Пучдемон в субботу отказался признавать решения Мадрида по введению правительством Испании прямого правления в автономии и призвал к "демократическому сопротивлению".