МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Отстраненный от должности главы женералитета Каталонии Карлес Пучдемон не сможет управлять "параллельным правительством", заявил министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис в интервью телеканалу Sky News.
"Мы не думаем, что Пучдемон будет располагать средствами, чтобы управлять параллельным правительством", — заявил Дастис на вопрос о том, сможет ли экс-глава Каталонии продолжить работу.
Он отметил, что "реальность уже доходит до осознания и будет продолжать осознаваться". "Они поймут, что не могут сделать что-то без власти закона и что они будут узурпировать власть", — приводит телеканал слова Дастиса.
Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.
Функции главы Каталонии были переданы вице-премьеру Испании Сорайе Саэнс де Сантамарие. Пучдемон в субботу отказался признавать решения Мадрида по введению правительством Испании прямого правления в автономии и призвал к "демократическому сопротивлению".