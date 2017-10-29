Барзани обещал продолжить борьбу за права курдов

КАИР, 29 окт — РИА Новости. Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что продолжит бороться за права курдов в качестве члена пешмерга после сложения с себя полномочий главы автономии.

В воскресенье в заксобрании курдской автономии было зачитано послание многолетнего курдского лидера, в котором он заявил, что не будет продлевать свои полномочия главы автономии, истекающие 1 ноября.

"Я, Масуд Барзани, останусь воином в (курдских военизированных формированиях) пешмерга, буду находиться с народом, среди дорогих бойцов пешмерга, продолжу борьбу за права курдского народа и сохранение достижений курдов", — говорится в послании Барзани, которое поступило РИА Новости.

Заседание, на котором было зачитано послание Барзани, прошло в воскресенье в закрытом режиме. Текст обращения зачитал заместитель председателя парламента Джаафар Ибрагим.