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В Бангкоке завершилось прощание с покойным королем Таиланда

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Умер король Таиланда (37)
16:5129.10.2017
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© AFP 2017 / Ye Aung ThuСкорбящие молятся за покойного тайского короля Пхумипона Адульядета во время шествия, передающего реликвии и его прах из Большого дворца в местный храм в Бангкоке. 29 октября 2017Скорбящие молятся за покойного тайского короля Пхумипона Адульядета во время шествия, передающего реликвии и его прах из Большого дворца в местный храм в Бангкоке. 29 октября 2017
© AFP 2017 / Ye Aung Thu

БАНГКОК, 29 окт – РИА Новости. Ритуал захоронения урн с прахом покойного короля Таиланда Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX) завершил в воскресенье пятидневные королевские похороны, проходившие с 25 октября в Бангкоке.

Портрет короля Таиланда Пхумипона Адулъядета
© РИА Новости / Евгений Беленький
В последний путь: в Таиланде кремировали короля Пхумипхона Адулъядета
Кремация останков покойного короля состоялась 26 октября.

В воскресенье урна, содержащая часть праха – мощи покойного монарха – заняла свое место в усыпальнице королей таиландской царствующей династии Чакри в отдельно стоящем здании тронного зала Чакри Маха Прасат в Большом королевском дворце Бангкока. На церемонии перенесения урны с мощами из Храма Изумрудного Будды, куда был доставлен прах усопшего монарха на следующий день после кремации, председательствовал король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама X), сын и наследник покойного короля.

Подробнее о биографии короля Таиланда Пхумипхона Адулъядета читайте в справке РИА Новости >>

В 17.00 (13.00 мск) из Храма Изумрудного Будды отправилась похоронная процессия, чтобы доставить две урны с пеплом покойного монарха в королевские буддийские храмы Ват Ратчабопхит и Ват Боворннивет для захоронения. Процессию возглавляло каре 29-го Конногвардейского эскадрона под командованием шефа эскадрона, 30-летней подполковника гвардии принцессы Сириваннавари Нарираттханы, внучки покойного монарха и дочери царствующего короля.

© РИА Новости / Евгений Беленький Церемония прощания с королем Таиланда Пхумипоном Адулъядетом, Рамой IX. 26 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Беленький
Церемония прощания с королем Таиланда Пхумипоном Адулъядетом, Рамой IX. 26 октября 2017

Эскадрон конной гвардии был создан в Таиланде во второй половине XIX века, в начале царствования короля Чулалонгкорна (Рамы V). В начале XX века он был переформирован в Первый Конногвардейский полк, устроенный по образцу российских кавалергардов. Конная гвардия была упразднена во время Второй мировой войны и вновь воссоздана в виде 29-го Конногвардейского эскадрона в царствование короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX). Эскадрон осуществляет церемониальные функции, а также является базовой организацией по подготовке спортсменов федерации конного спорта Таиланда.

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© 2017 Associated Press
Церемониальная урна, паланкин и шествие: Таиланд прощается с королем

За каре Конногвардейского эскадрона следовала автоколонна, возглавляемая лимузином, в котором находились король Маха Ватчиралонгкон (Рама X) и его младшая сестра принцесса Маха Чакри Сириндхон. Они держали в руках урны с прахом отца.

По прибытии процессии в храм Ват Ратчабопхит, в котором захоронены урны с пеплом королей династии Чакри Рамы V и Рамы VII, а также многих других членов королевской фамилии, состоялась религиозная церемония под председательством короля Маха Ватчиралонгкона, после которой король поместил урну с пеплом своего покойного отца в специальное углубление, сделанное в постаменте главной статуи Будды в главном зале храма Ват Ратчабопхит.

Король Таиланда Пхумипхон Адулъядет в Бангкоке. Архивное фото
© REUTERS / File Photo/Sukree Sukplang
Король Таиланда Пхумипхон Адулъядет – монарх, лидер, созидатель
Затем процессия направилась в храм Ват Боворннивет, в котором в начале 50-х годов молодой король Пхумипхон Адулъядет прошел обязательный для всех таиландских мужчин период монашеского служения. Храм Ват Боворннивет является главным храмом буддийского монашеского ордена Тхаммают, самого строгого по дисциплине среди монашеских орденов Таиланда. Орден и храм были основаны во второй четверти XIX века королем Рамой IV, который до вступления на трон 27 лет провел в монашеском служении, из которых 11 лет был настоятелем созданного им храма и главой ордена.

В храме Ват Боворннивет, также, после религиозной церемонии и чтения буддийских мантр монахами, король Маха Ватчиралонгкон установил вторую урну с пеплом короля Пхумипхона Адулъядета в основании главной статуи Будды, находящейся в большом зала храма.

Церемонии в храмах Ват Ратчабопхит и Ват Боворннивет были последними ритуалами пятидневных королевских похорон, а воскресенье – последним днем годичного национального траура по покойному королю, который официально закончится в полночь.

Король-труженик Пхумипон Адулъядет
© AFP 2017 / STRМногие в Таиланде считают, что пять тысяч благотворительных программ и проектов развития, инициированных королем и исполнявшихся под его непосредственным руководством, за 70 лет сделали для народа гораздо больше, чем все социальные мероприятия и программы всех правительств страны вместе взятые за тот же период.
На фото: король Таиланда Пхумипон Адульядет во время празднования своего 76-летия во дворце Читралада в Бангкоке.Король Таиланда Пхумипон Адульядет во время празднования своего 76 летия в Бангкоке, Таиланд. 2003 год
© AFP 2017 / STR
Многие в Таиланде считают, что пять тысяч благотворительных программ и проектов развития, инициированных королем и исполнявшихся под его непосредственным руководством, за 70 лет сделали для народа гораздо больше, чем все социальные мероприятия и программы всех правительств страны вместе взятые за тот же период.
На фото: король Таиланда Пхумипон Адульядет во время празднования своего 76-летия во дворце Читралада в Бангкоке.
© AP PhotoПхумипхон Адулъядет вступил на таиландский престол в 1946 году, когда ему было 18 лет, в один из самых тяжелых моментов в истории страны. На престоле он заменил своего старшего брата, трагически погибшего в королевском дворце в результате несчастного случая вскоре после возвращения королевской семьи в Бангкок по окончании Второй мировой войны. На момент восшествия на престол Ананде Махидолу было 9 лет, на момент смерти – 20 лет.
На фото: Пхумипон Адульядет и его старший брат, тринадцатилетний король Таиланда Ананда Махидон, 16 декабря 1936 года.Король Таиланда Пхумипон Адульядет и его брат Ананда Махидон рассматривают подаренную им игрушечную модель поезда, Бангкок. 1938 год
© AP Photo
Пхумипхон Адулъядет вступил на таиландский престол в 1946 году, когда ему было 18 лет, в один из самых тяжелых моментов в истории страны. На престоле он заменил своего старшего брата, трагически погибшего в королевском дворце в результате несчастного случая вскоре после возвращения королевской семьи в Бангкок по окончании Второй мировой войны. На момент восшествия на престол Ананде Махидолу было 9 лет, на момент смерти – 20 лет.
На фото: Пхумипон Адульядет и его старший брат, тринадцатилетний король Таиланда Ананда Махидон, 16 декабря 1936 года.
© AP PhotoВступив на трон, Пхумипхон Адулъядет решил сначала закончить образование. Он вернулся в Швейцарию, чтобы окончить университет. В Таиланд он вернулся в 1950 году уже с молодой женой, королевой Сирикит, которая также училась в Швейцарии.
На фото: Король Таиланда Пхумипон Адульядет с принцессой Сирикит в Лозанне через несколько дней после объявления о помолвке, 13 сентября 1949 года.Король Таиланда Пхумипон Адульядет с супругой Сирикит во время визита в Лозанну, Швейцария. 1946 год
© AP Photo
Вступив на трон, Пхумипхон Адулъядет решил сначала закончить образование. Он вернулся в Швейцарию, чтобы окончить университет. В Таиланд он вернулся в 1950 году уже с молодой женой, королевой Сирикит, которая также училась в Швейцарии.
На фото: Король Таиланда Пхумипон Адульядет с принцессой Сирикит в Лозанне через несколько дней после объявления о помолвке, 13 сентября 1949 года.
© AP PhotoКороль Пхумипхон был одинаково талантливым во всем, чем он занимался. Он проектировал морские яхты и ирригационные системы, рисовал, писал стихи, играл на саксофоне, сочинял джазовые композиции, которые исполнялись не только в Таиланде, но и в Бродвейских шоу в Нью-Йорке.
На фото два короля - король Таиланда Пхумипон Адульядет и "Король свинга", американский джазовый кларнетист Бенни Гудмен, 5 июля 1960 года.Король Таиланда Пхумипон Адульядет играет на Саксофоне в компании Бенни Гудмэна. 1960 год
© AP Photo
Король Пхумипхон был одинаково талантливым во всем, чем он занимался. Он проектировал морские яхты и ирригационные системы, рисовал, писал стихи, играл на саксофоне, сочинял джазовые композиции, которые исполнялись не только в Таиланде, но и в Бродвейских шоу в Нью-Йорке.
На фото два короля - король Таиланда Пхумипон Адульядет и "Король свинга", американский джазовый кларнетист Бенни Гудмен, 5 июля 1960 года.
© AP PhotoКороль Пхумипхон Адулъядет находился на троне дольше всех ныне живущих монархов мира.
На фото: король Таиланда Пхумипон Адульядет и королева Великобритании Елизавета II в Бангкоке, 11 февраля 1972 года. На втором плане - королева Сикирит и принц Филипп, герцог Эдинбургский.Король Таиланда Пхумипон Адульядет и королева Великобритании Елизавета II. Королевский дворец, Бангкок. 1972 год
© AP Photo
Король Пхумипхон Адулъядет находился на троне дольше всех ныне живущих монархов мира.
На фото: король Таиланда Пхумипон Адульядет и королева Великобритании Елизавета II в Бангкоке, 11 февраля 1972 года. На втором плане - королева Сикирит и принц Филипп, герцог Эдинбургский.
© AFP 2017 / STF Король Таиланда Пхумипон Адульядет, президент Франции Шарль де Голль, королева Сикирит и Ивонна де Голль в Елисейском дворце, 12 октября 1960 года.Король Таиланда Пхумипон Адульядет с президентом Франции Шарлем де Голлем в Елисейском дворце. Париж, Франция. 1960 год
© AFP 2017 / STF
Король Таиланда Пхумипон Адульядет, президент Франции Шарль де Голль, королева Сикирит и Ивонна де Голль в Елисейском дворце, 12 октября 1960 года.
© AP PhotoКороль Таиланда Пхумипон Адульядет, королева Сикирит и президент США Дуайт Эйзенхауэр в Вашингтоне, 28 июня 1960 года.Король Таиланда Пхумипон Адульядет и президент США Дуайт Эйзенхауэр в аэропорту Вашингтона. 1960 год
© AP Photo
Король Таиланда Пхумипон Адульядет, королева Сикирит и президент США Дуайт Эйзенхауэр в Вашингтоне, 28 июня 1960 года.
© AFP 2017 / Pornchai KittiwongsakulБудучи конституционным монархом, власть которого ограничена основным законом страны, король Пхумипхон неоднократно пользовался своим личным влиянием для прекращения или предотвращения кровопролития в ходе политических конфликтов.Король Таиланда Пхумипон Адульядет во время торжественной церемонии в Бангкоке. 1998 год
© AFP 2017 / Pornchai Kittiwongsakul
Будучи конституционным монархом, власть которого ограничена основным законом страны, король Пхумипхон неоднократно пользовался своим личным влиянием для прекращения или предотвращения кровопролития в ходе политических конфликтов.
© AP Photo / Charles DharapakИменно таиландский монарх, получивший всестороннее образование в Европе, разработал идею и лично следил за исполнением программы создания общенациональной ирригационной системы, благодаря которой страна вышла на первые места в мире по экспорту риса.
На фото: король Таиланда Пхумипон Адульядет и королева Сирикит на церемонии начала сбора урожая риса, май 1996 года.Король Таиланда Пхумипон Адульядет и королева Сирикит на церемонии собирания риса в Аюттхае, Таиланд. 1996 год
© AP Photo / Charles Dharapak
Именно таиландский монарх, получивший всестороннее образование в Европе, разработал идею и лично следил за исполнением программы создания общенациональной ирригационной системы, благодаря которой страна вышла на первые места в мире по экспорту риса.
На фото: король Таиланда Пхумипон Адульядет и королева Сирикит на церемонии начала сбора урожая риса, май 1996 года.
© AP Photo / Mangkorn KhamreongwongКороль Пхумипхон Адулъядет прикладывал большие усилия, чтобы не допустить разобщения нации, состоящей из людей, принадлежащих к различным социальным, этническим и религиозным группам, но объединенной и сплоченной монархией как главным элементом национальной идеи.
На фото: король Таиланда Пхумипон Адульядет на религиозной церемонии, 27 мая 1978 года.Король Таиланда Пхумипон Адульядет красит слона на браминской религиозной церемонии, перед парадом в Бангкоке. 1978 год
© AP Photo / Mangkorn Khamreongwong
Король Пхумипхон Адулъядет прикладывал большие усилия, чтобы не допустить разобщения нации, состоящей из людей, принадлежащих к различным социальным, этническим и религиозным группам, но объединенной и сплоченной монархией как главным элементом национальной идеи.
На фото: король Таиланда Пхумипон Адульядет на религиозной церемонии, 27 мая 1978 года.
© AP Photo / Richard VogelКороль Таиланда Пхумипон Адульядет и королева Великобритании Елизавета II, прибывшая в Бангкок на торжества по случаю 50-летия пребывания Пхумипона Адульядета на троне, 28 октября 1996 года.Король Таиланда Пхумипон Адульядет беседует с королевой Великобритании Елизаветой II во время ее визита в Бангкок. 1996 год
© AP Photo / Richard Vogel
Король Таиланда Пхумипон Адульядет и королева Великобритании Елизавета II, прибывшая в Бангкок на торжества по случаю 50-летия пребывания Пхумипона Адульядета на троне, 28 октября 1996 года.
© AP PhotoПо инициативе короля в стране было создано молочное животноводство, он много сделал для повышения уровня жизни горных племен пограничных провинций страны и перехода горных районов от выращивания опиумного мака к выращиванию яблок, клубники, картофеля, арбузов, кофе и чая.
На фото: король Таиланда Пхумипон во время поездки на рисовое поле в провинции Аюттхая, 5 мая 2012 года. Это была первая поездка 84-летнего монарха за пределы Бангкока за последние три года.84-летний король Таиланда Пхумипон Адульядет во время поездки за пределы Бангкока. 2012 год
© AP Photo
По инициативе короля в стране было создано молочное животноводство, он много сделал для повышения уровня жизни горных племен пограничных провинций страны и перехода горных районов от выращивания опиумного мака к выращиванию яблок, клубники, картофеля, арбузов, кофе и чая.
На фото: король Таиланда Пхумипон во время поездки на рисовое поле в провинции Аюттхая, 5 мая 2012 года. Это была первая поездка 84-летнего монарха за пределы Бангкока за последние три года.
© AFP 2017 / Mladen AntonovПрезидент России Владимир Путин, Людмила Путина, король Таиланда Пхумипон Адульядет и королева Сирикит в Королевском дворце в Бангкоке, 22 октября 2003 года.Президент России Владимир Путин во время встречи с королем Таиланда Пхумипоном Адульядетом в Бангкоке
© AFP 2017 / Mladen Antonov
Президент России Владимир Путин, Людмила Путина, король Таиланда Пхумипон Адульядет и королева Сирикит в Королевском дворце в Бангкоке, 22 октября 2003 года.
© AFP 2017 / Pornchai Kittiwongsakul В течение десятилетий тайцы видели, как король каждый день работал, ездил по всей стране, лично наблюдая за исполнением своих социальных и благотворительных программ и общаясь со своими менее привилегированными подданными.
На фото: Пхумипон Адульядет с супругой Сирикит на параде по случаю 70-летия короля.Король Таиланда Пхумипон Адульядет с супругой Сирикит на параде в честь дня рождения короля в Бангкоке. 1997 год
© AFP 2017 / Pornchai Kittiwongsakul
В течение десятилетий тайцы видели, как король каждый день работал, ездил по всей стране, лично наблюдая за исполнением своих социальных и благотворительных программ и общаясь со своими менее привилегированными подданными.
На фото: Пхумипон Адульядет с супругой Сирикит на параде по случаю 70-летия короля.
© AFP 2017 / Bureau of the Royal HouseholdКороль Таиланда Пхумипон Адульядет с президентом США Бараком Обамой в королевском дворце в Бангкоке, 18 ноября 2012 года.Король Таиланда Пхумипон Адульядет с президентом США Бараком Обамой в Бангкоке. 2012 год
© AFP 2017 / Bureau of the Royal Household
Король Таиланда Пхумипон Адульядет с президентом США Бараком Обамой в королевском дворце в Бангкоке, 18 ноября 2012 года.
© AFP 2017 / Wason WanichakornПумипон Адульядет был отцом трех дочерей и сына. Ожидается, что именно наследный принц Маха Вачиралонгкорн станет королем Таиланда.Король Таиланда Пхумипон Адульядет с семьей во время парада в честь 85-ти летия правителя в Бангкоке. 2012 год
© AFP 2017 / Wason Wanichakorn
Пумипон Адульядет был отцом трех дочерей и сына. Ожидается, что именно наследный принц Маха Вачиралонгкорн станет королем Таиланда.
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