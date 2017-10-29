В Бангкоке завершилось прощание с покойным королем Таиланда

Скорбящие молятся за покойного тайского короля Пхумипона Адульядета во время шествия, передающего реликвии и его прах из Большого дворца в местный храм в Бангкоке. 29 октября 2017

Скорбящие молятся за покойного тайского короля Пхумипона Адульядета во время шествия, передающего реликвии и его прах из Большого дворца в местный храм в Бангкоке. 29 октября 2017

БАНГКОК, 29 окт – РИА Новости. Ритуал захоронения урн с прахом покойного короля Таиланда Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX) завершил в воскресенье пятидневные королевские похороны, проходившие с 25 октября в Бангкоке.

Кремация останков покойного короля состоялась 26 октября.

В воскресенье урна, содержащая часть праха – мощи покойного монарха – заняла свое место в усыпальнице королей таиландской царствующей династии Чакри в отдельно стоящем здании тронного зала Чакри Маха Прасат в Большом королевском дворце Бангкока. На церемонии перенесения урны с мощами из Храма Изумрудного Будды, куда был доставлен прах усопшего монарха на следующий день после кремации, председательствовал король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама X), сын и наследник покойного короля.

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В 17.00 (13.00 мск) из Храма Изумрудного Будды отправилась похоронная процессия, чтобы доставить две урны с пеплом покойного монарха в королевские буддийские храмы Ват Ратчабопхит и Ват Боворннивет для захоронения. Процессию возглавляло каре 29-го Конногвардейского эскадрона под командованием шефа эскадрона, 30-летней подполковника гвардии принцессы Сириваннавари Нарираттханы, внучки покойного монарха и дочери царствующего короля.

© РИА Новости / Евгений Беленький Церемония прощания с королем Таиланда Пхумипоном Адулъядетом, Рамой IX. 26 октября 2017 © РИА Новости / Евгений Беленький Церемония прощания с королем Таиланда Пхумипоном Адулъядетом, Рамой IX. 26 октября 2017

Эскадрон конной гвардии был создан в Таиланде во второй половине XIX века, в начале царствования короля Чулалонгкорна (Рамы V). В начале XX века он был переформирован в Первый Конногвардейский полк, устроенный по образцу российских кавалергардов. Конная гвардия была упразднена во время Второй мировой войны и вновь воссоздана в виде 29-го Конногвардейского эскадрона в царствование короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX). Эскадрон осуществляет церемониальные функции, а также является базовой организацией по подготовке спортсменов федерации конного спорта Таиланда.

За каре Конногвардейского эскадрона следовала автоколонна, возглавляемая лимузином, в котором находились король Маха Ватчиралонгкон (Рама X) и его младшая сестра принцесса Маха Чакри Сириндхон. Они держали в руках урны с прахом отца.

По прибытии процессии в храм Ват Ратчабопхит, в котором захоронены урны с пеплом королей династии Чакри Рамы V и Рамы VII, а также многих других членов королевской фамилии, состоялась религиозная церемония под председательством короля Маха Ватчиралонгкона, после которой король поместил урну с пеплом своего покойного отца в специальное углубление, сделанное в постаменте главной статуи Будды в главном зале храма Ват Ратчабопхит.

Затем процессия направилась в храм Ват Боворннивет, в котором в начале 50-х годов молодой король Пхумипхон Адулъядет прошел обязательный для всех таиландских мужчин период монашеского служения. Храм Ват Боворннивет является главным храмом буддийского монашеского ордена Тхаммают, самого строгого по дисциплине среди монашеских орденов Таиланда. Орден и храм были основаны во второй четверти XIX века королем Рамой IV, который до вступления на трон 27 лет провел в монашеском служении, из которых 11 лет был настоятелем созданного им храма и главой ордена.

В храме Ват Боворннивет, также, после религиозной церемонии и чтения буддийских мантр монахами, король Маха Ватчиралонгкон установил вторую урну с пеплом короля Пхумипхона Адулъядета в основании главной статуи Будды, находящейся в большом зала храма.

Церемонии в храмах Ват Ратчабопхит и Ват Боворннивет были последними ритуалами пятидневных королевских похорон, а воскресенье – последним днем годичного национального траура по покойному королю, который официально закончится в полночь.