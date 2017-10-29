МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов назвал безосновательными заявления украинского военнослужащего об "угрозе" российских подводных лодок.

"Я напомню предыдущие истории, ходил анекдот про подводные лодки в степях Украины. Поэтому, наверно, генерал вспомнил об этом анекдоте и решил подключить своих покровителей из-за океана", — сказал Шаманов РИА Новости.

Парламентарий отметил, что у Украины "нет сил и средств, способных элементарно перемещаться по морю", осталось лишь "жалкое наследие 60-х и 70-х годов".

Поэтому, подчеркнул Шаманов, "непрофессионально и даже смешно" говорить о том, что Россия может применить против Украины подводные лодки.

"Они сами себя развалят тем пьянством, которое у них процветает, по докладу их же военного прокурора, и исходя из того, что в армии собрали весь сброд из националистов и прочих ура-патриотов. Поэтому у них другие задачи: грабить, наживаться", — добавил депутат.

"Вторжение" на подлодках

Генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко в интервью изданию "Апостроф" заявил, что Россия якобы использовать против Украины свои вооруженные силы, в том числе подводные лодки Черноморского флота.

Военачальник утверждает, что любое наращивание российских сил "используется в первую очередь против" Украины. В частности, по его мнению, войска в Крыму уже начали отрабатывать "операции по захвату важных для Украины государственных объектов". Свою мысль генерал не пояснил.

"Или заводят новые дизельные лодки с крылатыми ракетами – разве это оборонительное оружие?" — добавил Романенко.

Отвечая на вопрос журналиста, не исключено ли российское вторжение в Херсонскую область, генерал заявил: "Они ничего не исключают. Они отрабатывают эти варианты". Зачем России нападать на Украину, генерал не уточнил.

"Войска готовятся, проверяются, оснащаются и при необходимости могут быть использованы", — заявил украинский военный.

Больной вопрос

Украинские военачальники нередко делают громкие заявления о подводном флоте. Так, в апреле капитан первого ранга ВМС Украины Евгений Лупаков высказал мнение, что если бы у страны было "хоть пяток подводных лодок", то ей удалось бы "уничтожить в труху" Черноморский флот России.

Депутат Госдумы от Крымского региона Руслан Бальбек в ответ отметил, что в украинском флоте нет даже экипажа для одной субмарины. Он также указал на "невежество" Киева в отношении противолодочной борьбы на море.

"Судя по тому, какие тактические гении военно-морского дела выступают в роли экспертов для украинских изданий, создается впечатление, что для интервью набирают людей по принципу "самая фантастическая версия", — сказал депутат РИА Новости.

На данный момент на вооружении Военно-морских сил Украины есть 11 кораблей: ракетный, сторожевой и артиллерийский катера, тральщик, фрегат и десантные корабли.

В сентябре командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко выразил обеспокоенность тем, что российский флот на Черном море пополнился шестью новыми подлодками проекта 636 с крылатыми ракетами "Калибр". Он предложил строить противолодочные корабли для защиты страны с морского направления.

В Госдуме заявление украинского командующего назвали "сплошным популизмом" и выкачиванием денег из налогоплательщиков. Депутат от Крыма Руслан Бальбек отметил, что такие суждения — "показатель глубокого незнания оперативно-тактической обстановки командованием украинского флота"

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik выразил мнение, что заявление Воронченко было адресовано прежде всего США.

"Украина уже долгое время стоит перед Белым домом с протянутой рукой, постоянно просит у Вашингтона различного рода вооружения. И Воронченко, по сути, на фоне обращений украинского президента к США просит выторговать что-то и для своего ведомства. Так что, я думаю, эти заявления нужно воспринимать именно в таком ключе", – отметил политолог.

Киев регулярно обвиняет Москву в "агрессии", в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. Россия неоднократно отвергала эти обвинения. Российская сторона не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела внутриполитический и экономический кризис.